Real Madrid e Atlético de Madrid iniciam temporada na Supercopa da Europa

Real Madrid e Atlético de Madrid disputam a Supercopa da Europa, nesta quarta-feira em Talin, na Estônia, atravessando momentos diferentes antes do início da temporada 2018-2019.

Os merengues precisam se adaptar a um novo ciclo sem Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane, que deu lugar ao ex-técnico da seleção da Espanha, Julen Lopetegui. Já os colchoneros estão muito reforçados e sonham dar voos mais altos em mais uma temporada sob comando de Diego Simeone.

O ex-treinador da Fúria, demitido a dois dias do início da Copa do Mundo após ser anunciado técnico do Real Madrid, tem a difícil missão de suceder o tricampeão consecutivo da Liga dos Campeões, Zidane.

Além disso, Lopetegui não conta com CR7, autor de 451 gols em 438 jogos com a camisa da equipe. Nos nove anos que defendeu o Real Madrid, Ronaldo levantou quatro Ligas dos Campeões e dois Campeonatos Espanhóis, além outros títulos.

Até agora, o Real só contratou o jovem brasileiro Vinícius Jr para a posição e ainda não se sabe se o atacante ex-Flamengo vai estar no grupo principal durante a temporada. Gareth Bale, Marco Asensio e Karim Benzema se dividiram na tarefa de marcar gols durante a pré-temporada.

- Mudanças no Real -

Diante do Atlético, que conta com Simeone no banco de reservas desde 2011, o Real Madrid vai ter seu principal teste para avaliar a força do grupo. Se não funcionar, o time tem a garantia de ainda ter duas semanas de mercado de transferências aberto.

"Estamos diante de uma final e queremos vencê-la. Para isso nos preparamos, para jogar bem contra um grande rival, que nos vai levar ao limite, tanto física quanto emocionalmente", explicou o técnico Julen Lopetegui.

A grande novidade foi chegada do belga Thibaut Courtois, eleito melhor goleiro da Copa do Mundo e que põe em dúvida a titularidade de Keylor Navas.

"Tenho claro quem vai jogar amanhã, mas não vou dar a escalação", disse Lopetegui sobre quem vai defender as traves da equipe.

O lateral Álvaro Odriozola também foi contratado, mas não vai jogar a Supercopa por um problema muscular.

Luka Modric, melhor jogador da Copa do Mundo pela Fifa, deve iniciar o jogo no banco de reservas por ter sido um dos últimos a se reapresentar após o vice-campeonato da Croácia no mundial.

Contra o campeão da Liga dos Campeões estará o Atlético de Madrid, campeão da Liga Europa e fortemente reforçado. O objetivo colchonero é chegar à final da Champions, que será disputada no Estádio Metropolitano, atual casa do time de Simeone.

O francês Thomas Lemar, o português Gerlson Martins, o croata Nikola Kalinic, o colombiano Santiago Arias e os espanhóis Antonio Adán e 'Rodri' Hernández, foram as principais contratações da equipe, que quer brigar por todos os títulos do ano.

- Griezmann fica -

Além de contratar nomes de destaque, o Atlético conseguiu manter no elenco Antoine Griezmann e Jan Oblak, considerados alguns dos melhores jogadores em suas posições e que tiveram protagonismo durante a última janela de transferências.

Estes nomes, ao lado de Godín, 'Koke', Diego Costa, Saúl Ñíguez, José María Giménez, Lucas Hernández, Vitolo, Correa, Thomas Partey, Savic, Juanfran e Filipe Luis formam o melhor elenco do Atlético de Madrid em sua história.

"A chegada de bons jogadores nos indica que temos melhores individualidades, o que não quer dizer que depois teremos um melhor time", indicou Simeone em coletiva de imprensa desta terça-feira.

"Sem trabalho não se pode melhorar. Essa é a ideia que temos muito claramente", acrescentou o argentino.

A dúvida pode estar em como Simeone vai administrar todo esse talento, já que o técnico argentino nem sempre conseguiu tirar o máximo de seus jogadores com muita qualidade técnica individual.

Um triunfo na Estônia diante de seu maior rival daria aos colchoneros um status de "time aspirante a todos os títulos da temporada", servindo também para cicatrizar em parte as duas derrotas para o maior rival nas finais da Liga dos Campeões em 2014 e 2016.

- Prováveis escalações:

Real Madrid: Keylor Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Kroos, Casemiro, Isco (ou Modric) - Bale, Benzema, Marco Asensio.

Treinador: Julen Lopetegui (ESP)

Atlético de Madrid: Oblak - Juanfran, Giménez, Godín, Lucas Hernández (ou Filipe Luis) - Lemar, Rodri, Saúl, Koke - Griezmann, Diego Costa.

Treinador: Diego Simeone (ARG)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

