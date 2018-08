Griezmann e Modric apostam na Supercopa da Europa para sonhar com Bola de Ouro

Após as atuações decisivas na Copa do Mundo da Rússia, Antoine Griezmann e Luka Modric apostam na Supercopa da Europa, nesta quarta-feira, para demonstrarem suas qualidades e aumentarem suas chances de sonhar com a Bola de Ouro.

Griezmann conquistou o mundial com a França e também liderou o Atlético de Madri ao título da Liga Europa. Modric, por outro lado, fez história ao levar a Croácia ao vice-campeonato na Rússia, sendo eleito o melhor jogador do torneio.

O meia foi um dos principais nomes do Real Madrid na conquista de quatro Ligas dos Campeões nas últimas cinco temporadas, três delas de maneira consecutivas. Mas Modric sempre esteve à sombra de Cristiano Ronaldo, que foi para a Juventus e abriu espaço para o croata assumir novo status na equipe merengue.

Ambos buscarão competir com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no pódio, quando a revista francesa France Football anunciar o vencedor da Bola de Ouro. É certo que nem o português nem o argentino protagonizaram uma grande Copa do Mundo, mas ambos dominam a premiação desde 2007 com cinco títulos para cada um.

Messi, além disso, conquistou o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei com o Barcelona, enquanto CR7 liderou o Real Madrid ao tricampeonato consecutivo da Champions, a 13ª 'orelhuda' da história do clube merengue.

- Falta de ritmo -

Por isso, a Supercopa que vai ser disputada nesta quarta-feira, em Talin, se apresenta como a última grande chance para Griezmann e Modric somarem pontos para sonharem em tirar o troféu de Messi e Ronaldo.

Apesar de ambos não estarem no campo, assim como outros candidatos ao prêmio como o francês Kylian Mbappé, o egípcio Mohamed Salah, o inglês Harry Kane e o belga Eden Hazard, Messi e Ronaldo sempre entram como favoritos à conquista de uma Bola de Ouro, que pode desempatar a disputa pessoal entre os dois.

O problema que Griezmann e Modric podem enfrentar é a falta de ritmo de jogo, já que ambos foram uns dos últimos atletas a se reapresentarem respectivamente às suas equipes.

Os técnicos Diego Simeone e Julen Lopetegui podem inclusive deixá-los no banco de reservas no início do jogo, pensando na diferença de preparo em relação aos demais companheiros neste início de temporada.

Mas ambos ainda têm quatro meses de competição de clubes para somarem pontos, com campeonatos nacionais e sobretudo a Liga dos Campeões. Uma conquista a mais para abrir a temporada pode colocá-los mais perto do objetivo dourado.

mcd/am/fa