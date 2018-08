Federer vence fácil alemão na estreia no Masters de Cincinnati

De volta às quadras nesta semana, o suíço Roger Federer encontrou facilidade em sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, nesta terça-feira. O principal favorito ao título, dono de sete troféus na quadra dura da competição norte-americana, bateu o alemão Peter Gojowczyk pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h12min.

O número dois do mundo não entrava em quadra desde sua eliminação nas quartas de final de Wimbledon, há um mês. Depois da decepção na grama londrina, onde era considerado o grande candidato ao troféu, o suíço desistiu de competir no Masters de Toronto, na semana passada, para concentrar sua preparação para o US Open em Cincinnati.

Em seu primeiro confronto contra o 47º do ranking no circuito, o tenista de 37 anos não enfrentou maiores dificuldades em quadra. Federer salvou cinco break points e não perdeu o saque em nenhum momento da partida. Além disso, obteve duas quebras, uma em cada set da partida.

A segunda quebra aconteceu logo no primeiro game do segundo set, o que encaminhou o triunfo e fez Federer segurar o ritmo na reta final do jogo. Ele disparou 12 aces e converteu 79% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço, sacramentando o favoritismo. O suíço terminou a partida com 13 erros não forçados e o mesmo número de bolas vencedoras.

Nas oitavas de final, Federer vai enfrentar o argentino Leonardo Mayer. Será apenas a terceira vez que o suíço enfrentará o atual 50º do ranking. Nas duas partidas anteriores, venceu em 2014 e em 2015.

Em Cincinnati, Federer tenta retomar sua melhor forma física e técnica depois do resultado inesperado em Wimbledon, seu maior objetivo do ano. Ao desistir de Toronto, ele optou por estratégia diferente da usada no ano passado, quando se desgastou demais nos torneios preparatórios para o US Open e não conseguiu ir longe no quarto e último Grand Slam da temporada. Neste ano, o torneio disputado em Nova York terá início no dia 27.

Ainda nesta terça, avançaram na chave de Cincinnati o húngaro Marton Fucsovics e o alemão Mischa Zverev.