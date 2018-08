Em retorno de Dani Lins, seleção de vôlei perde mais uma dos EUA em amistoso

No retorno de Dani Lins, a seleção brasileira feminina de vôlei voltou a ser batida pelos Estados Unidos nesta terça-feira, em amistoso disputado em Uberaba (MG). O time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães foi derrotado pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 29/27, 25/23 e 25/18.

Foi o segundo de quatro amistosos seguidos entre brasileiras e norte-americanas. No primeiro, no domingo, em Brasília, os Estados Unidos levaram a melhor por 3 sets a 1. O terceiro duelo será nesta quinta, novamente na cidade mineira, às 20 horas. O último amistoso será no sábado, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 19h30.

O confronto desta terça foi marcado pelo retorno de Dani Lins à equipe principal da seleção após dar a luz ao seu primeiro filho. "Este foi o meu primeiro jogo depois de 13 meses praticamente parada, mas foi um jogo bom. Estamos ainda buscando o entrosamento, eu principalmente", disse a jogadora, que foi titular.

"A gente vai aprendendo a cada jogo, acho que vamos evoluindo. Vamos estudar este jogo de hoje para melhorarmos nosso padrão, queremos jogar com velocidade, como as próprias americanas, mas vamos melhorando a cada partida", analisou.

Além dela, foram titulares nesta terça Tandara, Rosamaria, Amanda, Bia, Carol e a líbero Gabiru. No decorrer do jogo, Zé Roberto deu chances a Roberta, Fernanda Tomé, Gabi e Adenízia. A oposta Tandara, como vem sendo costume na seleção, foi o destaque, com 16 pontos.

Zé Roberto, que colocou Rosamaria e Carol entre as titulares, reconheceu as falhas da equipe. "Tivemos alguns erros cruciais em momentos do jogo que tivemos chances e que custaram a vitória. Temos alguns ajustes a serem feitos ainda, tivemos dificuldades no passe, cedemos alguns pontos quando tínhamos o contra-ataque, mas já vi uma melhora no volume de jogo, e acredito que na terceira partida desta série apresentaremos mais evolução", projetou.