CR7 aspira gol mais bonito da temporada da Uefa

Cristiano Ronaldo está em busca de mais um prêmio individual pelo gol mais bonito da temporada da Uefa, anunciou nesta terça-feira a entidade, depois de balançar as redes de bicicleta nas quartas de final da Liga dos Campeões contra a Juventus.

Disputam com o luso o brasileiro Elisandro, jogador de futebol de salão do Inter madrilenho, e as jogadoras da categoria de base da Espanha Eva Navarro (sub-17) e Olga Carmona (sub-19).

O gol mais bonito será eleito por votação no site da Uefa. O resultado será revelado no dia 27 de agosto. Os últimos vencedores do prêmio foram o argentino Lionel Messi, em 2015 e 2016, e o croata Mario Mandzukic, em 2017.

