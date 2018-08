Número 1 do mundo, Simona Halep garante vaga no WTA Finals com título em Montreal

A conquista do título do Torneio de Montreal, no Canadá, no domingo, valeu muito para a romena Simona Halep. Líder do ranking mundial, posição mais que consolidada na atualização desta segunda-feira, a tenista de 26 anos garantiu a classificação, ainda com mais de três meses de antecedência, ao WTA Finals - torneio entre as oito melhores da temporada que acontece no final de outubro em Cingapura.

Com 6.315 pontos conquistados em 11 torneios disputados em 2018, Simona Halep não pode mais ser alcançada pela checa Karolina Pliskova, que está em nono lugar no ranking que conta apenas com a pontuação nesta temporada. Já contando com a deste ano, a romena é a única tenista que se classificou para as cinco edições do WTA Finals na Cidade de Cingapura.

O torneio na Ásia será disputado entre os dias 21 e 28 de outubro pelas oito melhores tenistas de 2018, que serão divididas em dois grupos - no formato "round robin", com semifinais e final. O prêmio a ser dividido pelas participantes é de US$ 7 milhões (mais de R$ 27 milhões).

No ranking de entradas da WTA, Simona Halep segue soberana na liderança com 8.061 pontos. A dinamarquesa Caroline Wozniacki é a segunda colocada a quase 2.000 pontos de distância (6.135). Vice-campeã em Montreal, a norte-americana Sloane Stephens aparece na sequência com 5.727 pontos, com pouco menos de 500 de vantagem para a alemã Angelique Kerber.

A primeira alteração em relação à semana passada acontece na quinta posição, agora ocupada por Caroline Garcia. Eliminada nas quartas de final no Canadá, a francesa atingiu a sua melhor colocação na carreira ao ultrapassar a ucraniana Elina Svitolina, que caiu para o sétimo lugar ao ser desbancada também pela checa Petra Kvitova.

As 10 primeiras posições do ranking da WTA são completadas por Karolina Pliskova (oitava), pela espanhola Garbiñe Muguruza (nona) e pela alemã Julia Görges (10.ª). Um pouco mais abaixo está a bielo-russa Victoria Azarenka, que ganhou oito lugares nesta semana e subiu para 87.ª colocação.

Entre as brasileiras, a paulista Beatriz Haddad Maia conseguiu subir mesmo sem jogar - melhorou duas colocações e agora é a 116.ª do mundo. Depois dela aparecem as também paulistas Nathaly Kurata (438.ª) e Carolina Alves, que deu um salto de 35 lugares e foi para o 456.º posto.

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Simona Halep (ROM) - 8.061 pontos

2.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 6.135

3.ª - Sloane Stephens (EUA) - 5.727

4.ª - Angelique Kerber (ALE) - 5.255

5.ª - Caroline Garcia (FRA) - 4.680

6.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.550

7.ª - Elina Svitolina (UCR) - 4.470

8.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 4.395

9.ª - Garbine Muguruza (ESP) - 4.345

10.ª - Julia Goerges (ALE) - 3.905

11.ª - Jelena Ostapenko (LET) - 3.787

12.ª - Daria Kasatkina (RUS) - 3.525

13.ª - Madison Keys (EUA) - 3.127

14.ª - Elise Mertens (BEL) - 2.960

15.ª - Venus Williams (EUA) - 2.901

16.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 2.770

17.ª - Kiki Bertens (HOL) - 2.420

18.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 2.250

19.ª - Naomi Osaka (JAP) - 2.245

20.ª - Mihaela Buzarnescu (ROM) - 2.068

116.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 551

438.ª - Nathaly Kurata (BRA) - 84

456.ª - Carolina Alves (BRA) - 79