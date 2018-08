Ex-companheiros, Massa diz que Alonso 'dividia’ Ferrar

O piloto Felipe Massa afirmou neste sábado (11) que seu ex-companheiro de equipe na Ferrari Fernando Alonso "dividia ao meio" a escuderia italiana, devido à personalidade competitiva do espanhol.

O brasileiro foi parceiro de equipe de Alonso de 2010 a 2013, e em entrevista ao programa "Conversa com Bial', da "Rede Globo", Massa afirmou que o espanhol é muito talentoso, mas seu espírito competitivo atrapalhava a equipe.

"Com Alonso, era uma situação mais de luta. Nunca tive nenhum problema com ele fora do carro. Ele sempre me tratou muito bem, nós sempre tivemos uma boa relação de trabalho. Só que o Alonso tem uma coisa que, quando ele fecha a viseira, parece que são duas pessoas diferentes. E isso acaba dividindo a equipe ao meio", disse Massa.

Anteriormente, o chefe da equipe da Red Bull, David Horner, também afirmou que o temperamento de Alonso foi uma das justificativas pelo qual a equipe britânica não apostou no espanhol para substituir Daniel Ricciardo, que deixará a escuderia no final da atual temporada.

O brasileiro ainda revelou que o seu também ex-companheiro de equipe Michael Schumacher tinha um temperamento semelhante ao de Alonso, no entanto, a relação de Massa com o alemão era mais próxima.

Ainda na entrevista, Massa contou que quando deixou a Ferrari para assinar com a Williams, em 2013, foi um grande "alívio", além de ter tirado um "peso das costas". No entanto, o brasileiro afirmou que teve "uma história importante" na escuderia italiana.

Massa estreou na Fórmula 1 em 2002, pela Sauber. Após passar pela Ferrari e a Williams, o brasileiro deixou a principal categoria do automobilismo mundial em 2017. Recentemente, o piloto assinou contrato com a equipe Venturi para disputar a Fórmula E.