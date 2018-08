Acompanhe minuto a minuto Fluminense X Internacional

Empacado no meio da tabela com 22 pontos, o Fluminense recebe o Internacional hoje, às 20h, no Maracanã na buscapor fechar sua participação no turno do Campeonato Brasileiro mais próximo da zona de classificaçãoi da Libertadores do que da zona de rebaixamento. Restando apenas dois jogos para concluir a primeira fase da competição, a partida contra os gaúchos ganhou contornos decisivos para as pretensões do time na competição.

Embora a equipe não jogasse ontem, os jogadores não puderam aproveitar o Dia dos Pais em casa. O planejamento da Comissão Técnica previa um fim de semana de treinos no CT Pedro Antônio, em Curicica. O que não estava no roteiro foi a “invasão” que o clube organizou com as mulheres e filhos dos atletas. Os visittantes chegaram num ônibus fretado pela diretoriao e surpreenderam os atletas.

O volante Jadson foi um dos mais empolgados com a presença dos filhos em seu local de trabalho. “Ficamos muito felizes. Foi inesperado. É difícil termos a oportunidade de estarmos com nossos filhos no dia dos pais, normalmente estamos viajando ou concentrados. Foi muito gratificante e prazeroso poder estar com eles”, destacou.

Fluminense: Júlio César; Gilberto, Gum, Digão e Ayrton Lucas; Ayrton, Jádson e Sornoza, Júnior Dutra e Marco Junior; Pedro. Internacional: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Emerson Santos (Cuesta) e Iago; Rodrigo Dourado, Nico López, Edenílson, Patrick e William Pottker; Jonatan Alvez. Juiz: Sávio Pereira Sampaio (DF).