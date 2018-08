Zé Ricardo estreia no Botafogo

Depois de uma semana livre para treinar e conhecer de perto os jogadores, o técnico Zé Ricardo faz hoje (11h), diante do Paraná, em Curitiba, sua estreia como treinador do Botafogo. E nada melhor do que ter pela frente o lanterna do Brasileiro logo na primeira partida. Com 21 pontos, o time carioca ocupa a 11ª posição e precisa de três pontos para acalmar a torcida e se distanciar da zona de rebaixamento.

“Nós precisamos pontuar, temos ambições e a primeira é se afastar dessa zona perigosa. Temos peso de camisa e precisamos pensar grande. Vamos recuperar a confiança para voltar a jogar bem”, afirmou o treinador.

Zé Ricardo tinha esperanças de contar com a volta do goleiro Gatito Fernandez, mas a comissão técnica achou mais prudente deixar o paraguaio se preparando para retornar diante do Nacional do Paraguai, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. Saulo, que vem dando conta do recado, será mantido no gol.

O treinador tem conversado com os jogadores sobre a importância de o time entrar em campo hoje muito concentrado. O jogo é de manhã e o adversário, o último colocado. “A maneira com que o Paraná joga não condiz com a situação na tabela. Os enfrentei pelo Vasco, o Paraná tem bons números e vai fazer um jogo forte em Curitiba. Espero um jogo decidido nos pequenos detalhes. Por isso, a necessidade de todos estarem bem atentos desde o início”, frisou.

O treinador torce para um bom resultado, o que, segundo ele, vai dar tranquilidade para a sequência do trabalho. “É o início do trabalho e espero fazer o Botafogo vitorioso. É um grupo que gosta de trabalhar e pensa positivo. A confiança é fundamental para qualquer coisa na vida. No futebol não é diferente”, afirmou.

Semana que vem, o Botafogo receberá o Atlético-MG, no último jogo do turno.

Paraná: Richard, Júnior, Rayn, René e Igor; Vilela, Torito e Maicosuel; Rodolfo, Grampola e Silvinho. Botafogo: Saulo, Luís Ricardo, Carli, Igor Rabello e Moisés (Gílson); Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes e Leo Valencia; Luiz Fernando, Kieza e Pimpão (Aguirre). Juiz: Raphael Klaus (SP).