Ricardo Oliveira decide contra ex-clube e Atlético-MG vence o Santos por 3 a 1

O Atlético Mineiro derrotou o Santos por 3 a 1 neste domingo, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O resultado encerra sequência negativa do time mineiro de dois jogos sem vencer, enquanto a equipe santista, há duas semanas treinada por Cuca, vai completar, nesta segunda-feira, dois meses sem vencer nenhuma partida.

O Atlético-MG fez o primeiro gol do jogo logo aos sete minutos, com Elias. Tomás Andrade roubou bola no campo de ataque, pelo lado esquerdo, e tocou para o volante na faixa central, que chutou de pouco antes da meia-lua, rasteiro, no canto direito de Vanderlei. Depois de abrir o placar, porém, o time da casa recuou e viu o Santos ocupar o campo de ataque.

O empate veio aos 26 minutos. Rodrygo fez jogada pela direita, driblou Zé Welison e chutou de bico depois de invadir a área. A bola explodiu em um bloqueio de um defensor atleticano, mas Bruno Henrique pegou o rebote e rolou para Gabriel, de dentro da pequena área, chutar forte, no alto, sem chance para Victor. Cabeçada de Ricardo Oliveira no travessão, após bonita defesa de Vanderlei, e chute de fora da área de Dodô quase alteraram o placar mais uma vez antes do fim do primeiro tempo.

O Santos reclamou de um pênalti não marcado aos 15 minutos do segundo tempo, em lance de carrinho de Leonardo Silva após giro de Gabriel, mas o árbitro mandou seguir. Chará quase desempatou ao jogo, após tocar para Ricardo Oliveira e aproveitar o pivô do companheiro, que rolou para o colombiano chutar com perigo, de fora da área, aos 22 minutos. Aos 25, quem finalizou foi o centroavante, que se antecipou ao zagueiro Luiz Felipe após cruzamento de Cazares, pelo lado esquerdo, e marcou de cabeça em seu ex-clube.

O Santos tentou assumir uma postura mais ofensiva depois de sofrer o segundo gol, mas não conseguiu criar chances claras para empatar. Cuca lançou o centroavante Yuri Alberto, de 17 anos, no lugar do volante Alison, assim o time do treinador terminou a partida com quatro atacantes em campo: o jovem, Gabriel, Copete e Rodrygo.

Já o Atlético-MG precisou de dois contra-ataques para matar o jogo, o primeiro desperdiçado por Matheus Galdezani, e o segundo concluído com cavadinha de Ricardo Oliveira por cima de Vanderlei, após passe de Luan.

O Atlético-MG, agora com 30 pontos ganhos após 18 jogos, vai visitar o Botafogo na próxima rodada, no domingo, no Engenhão, no Rio. Já o Santos, que tem 18 pontos e segue em briga contra o rebaixamento, vai receber o Sport, na Vila Belmiro, em Santos, no sábado, mas antes fará outra partida em Belo Horizonte. Na quarta-feira, no Mineirão, o time de Cuca vai jogar o duelo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, duas semanas após perder por 1 a 0, em casa.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 3 X 1 SANTOS

ATLÉTICO MINEIRO - Victor; Emerson, Maidana, Leonardo Silva e Hulk; Zé Welison, Elias (Matheus Galdezani), Tomás Andrade (Cazares), Nathan (Luan) e Chará; Ricardo Oliveira. Técnico: Thiago Larghi.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Dodô; Alison (Yuri Alberto), Diego Pituca e Jean Mota (Léo Cittadini); Rodrygo, Gabriel e Bruno Henrique (Copete). Técnico: Cuca.

GOL - Elias (Atlético-MG), aos sete, e Gabriel (Santos), aos 26 minutos do primeiro tempo, e Ricardo Oliveira (Atlético-MG), aos 25 e aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo D'alonso Ferreira (SC)

CARTÕES AMARELOS - Elias e Iago Maidana (Atlético-MG)

PÚBLICO E RENDA - 22.062 pagantes; R$ 369.140,00.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).