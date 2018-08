Rafael Nadal vence Tsitsipas e conquista Masters 1000 de Toronto

O espanhol Rafael Nadal conquistou o Masters 1000 de Toronto, neste domingo, depois de vencer o promissor tenista grego Stefano Tsitsipas por dois sets a zero, chegando a 80 títulos na carreira.

Nadal precisou de uma hora e 41 minutos para fechar a partida, parciais 6-2 e 7-6 (7/4). É a quarta vez que o espanhol vence o torneio canadense, após os títulos em 2005, 2008 e 2013.

O número 1 do ranking mundial inicia sua preparação para o US Open demonstrando que está em sua melhor forma também em quadra rápida.

"Acho que joguei muito mal a final. O nervosismo, falhei muitos pontos. E depois podia acontecer qualquer coisa. (Tsitsipas) É um grande jogador que certamente terá uma grande carreira", disse Nadal à televisão após o jogo.

"Significa muito. É incrível. Se me tivessem dito há duas semanas eu não acreditaria. Estava me recuperando de uma longa temporada no saibro e na grama. Começar a temporada de quadra rápida assim é muito importante. Ganhar um Masters 1000 nunca é fácil, isso significa muito", acrescentou o espanhol.

-- Resultado da final do torneio de tênis de Toronto:

Rafael Nadal (ESP/N.1) x Stefanos Tsitsipas (GRE) 6-2, 7-6 (7/4)

