Número 1 do mundo, Simona Halep derrota Sloane Stephens e é campeã em Montreal

A romena Simona Halep conquistou o título do Torneio de Montreal, no Canadá, neste domingo, depois de derrotar a norte-americana Sloane Stephens por 2 sets a 1 - com as parciais de 7/6 (8/6), 3/6 e 6/4, após 2 horas e 39 minutos. Este é o segundo título na cidade canadense para a romena de 26 anos, número 1 do mundo no ranking da WTA, que sofreu para derrubar a rival em uma partida muito física e com 15 quebras de serviço.

Nesta temporada, Simona Halep faturou os títulos de Roland Garros, Grand Slam em Paris, e Shenzhen, na China. Já Sloane Stephens ganhou apenas o Torneio de Miami, nos Estados Unidos, em março, desde que conquistou o US Open, pontos que terá de defender a partir do final deste mês, em Nova York.

O primeiro set foi intenso para as duas jogadoras. A decisão foi ao tie-break não menos indefinido. Até o 6 a 6, cada tenista havia perdido quatro serviços até que enfim Simona Halep jogou dois pontos corajosos e fechou a série.

Mas se algo caracteriza o jogo de Sloane Stephens é que ela nunca desiste. E neste domingo não foi exceção. No entanto, para ser a número 1 do mundo é preciso ser mentalmente resistente, como Simona Halep. Assim, a norte-americana já não parecia ter consistência para suportar o volume de jogo da adversária, mas continuou lutando e venceu o segundo set.

A líder do ranking da WTA manteve a cabeça fria na terceira e decisiva parcial. Mesmo com Sloane Stephens salvando três match-points, Simona Halep cravou o seu quarto ace no 5 a 4 para ficar com o título em Montreal.