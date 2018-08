Neymar marca na estreia do PSG na Ligue 1

O Paris Saint-Germain iniciou a defesa do título da Ligue 1 com vitória por 3 a 0 sobre o Caen, neste domingo, graças a gols de Neymar, Adrien Rabiot e Thimoty Weah.

O atual campeão se colocou no primeiro pelotão ao lado de Lyon e Monaco, que estão atrás do líder Olympique de Marselha pelo saldo de gols.

Cerca de seis meses depois de seu último jogo no Parque dos Príncipes por conta de lesão, o astro brasileiro abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo. Rabiot ampliou ainda na primeira etapa, aos 35.

Na volta do intervalo, Weah fechou a conta aos 44 minutos. O jogo marcou a estreia diante de seu público do goleiro italiano Gianluigi Buffon e do técnico alemão Thomas Tuchel, apesar de ambos já terem conquistado a Supercopa Francesa há uma semana.

No intervalo do jogo, o argentino Javier Pastore se despediu da torcida antes de defender a Roma. O atacante recebeu um troféu com o número 27 usado nas sete temporadas que defendeu o PSG.

Alphonse Aréola, Kylian Mbappé e Presnel Kimpembe também receberam homenagens pelo título da Copa do Mundo com a França.

Mais cedo, o Lyon cumpriu os prognósticos na estreia ao vencer o Amiens por 2 a 0.

O atacante burquinense Bertrand Traoré abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. O jovem de 22 anos foi o melhor da equipe local no primeiro tempo e é uma das esperanças do time, após 13 gols e duas assistências em sua primeira temporada.

Na segunda etapa, o holandês Memphis Depay fechou o placar aos 30 minutos. Contratado ao Manchester United, Depay marcou 19 gols e deu 10 assistências no ano passado. Inofensivo, o Amiens só teve duas chances em todo o jogo.

No outro jogo do dia, o Strasbourg venceu o Bordeaux por 2 a 0.

-- Programação e resultados da 1ª rodada do Campeonato francês

- Sexta-feira:

Olympique de Marselha - Toulouse 4 - 0

- Sábado:

Nantes - Monaco 1 - 3

Saint-Etienne - Guingamp 2 - 1

Angers - Nîmes 3 - 4

Lille - Rennes 3 - 1

Montpellier - Dijon 1 - 2

Nice - Reims 0 - 1

- Domingo:

Lyon - Amiens 2 - 0

Bordeaux - Strasbourg 0 - 2

PSG - Caen 3 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Olympique de Marselha 3 1 1 0 0 4 0 4

2. PSG 3 1 1 0 0 3 0 3

3. Monaco 3 1 1 0 0 3 1 2

4. Lille 3 1 1 0 0 3 1 2

5. Strasbourg 3 1 1 0 0 2 0 2

6. Lyon 3 1 1 0 0 2 0 2

7. Nîmes 3 1 1 0 0 4 3 1

8. Dijon 3 1 1 0 0 2 1 1

9. Saint-Etienne 3 1 1 0 0 2 1 1

10. Reims 3 1 1 0 0 1 0 1

11. Angers 0 1 0 0 1 3 4 -1

12. Guingamp 0 1 0 0 1 1 2 -1

13. Montpellier 0 1 0 0 1 1 2 -1

14. Nice 0 1 0 0 1 0 1 -1

15. Rennes 0 1 0 0 1 1 3 -2

16. Nantes 0 1 0 0 1 1 3 -2

17. Amiens 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Bordeaux 0 1 0 0 1 0 2 -2

19. Caen 0 1 0 0 1 0 3 -3

20. Toulouse 0 1 0 0 1 0 4 -4

bds/pm/iga/fa