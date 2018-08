Liverpool inicia Premier League com goleada sobre West Ham

Considerado o principal rival do Manchester City em sua defesa do título, o Liverpool iniciou a Premier League com goleada por 4 a 0 sobre o West Ham, neste domingo, com dois gols do senegalês Sadio Mané.

Antes dos dois gols de Mané (45+2 e 53 minutos), o egípcio Mohamed Salah (19) abriu o placar para fazer seu primeiro gol no ano, depois de encerrar a temporada passada como artilheiro com 32 gols.

O time de Jurgen Klopp continuou mostrando grande fluidez no ataque (65% de posse e 18 chutes) e ainda teve tempo de Daniel Sturridge (88) fechar a conta no primeiro toque que deu na bola, depois de entrar no lugar de Salah.

O West Ham, que iniciou um ambicioso projeto sob comando do técnico chileno Manuel Pellegrini e investiu mais de 100 milhões de euros em 10 contratações, quase não deu trabalho ao goleiro brasileiro Alisson em sua estreia oficial em Anfield.

O guineano Naby Keita também fez boa estreia, participando da jogada que terminou no gol de Salah.

Com a goleada, o Liverpool assume a liderança do Campeonato Inglês à espera do resultado que encerra a primeira rodada, Arsenal-Manchester City ainda neste domingo.

No outro jogo disputado no dia, Southampton e Burnley empataram sem gols.

-- Programação e resultados da 1ª rodada do Campeonato Inglês

- Sexta-feira:

Manchester United - Leicester 2 - 1

- Sábado:

Newcastle - Tottenham 1 - 2

Fulham - Crystal Palace 0 - 2

Huddersfield Town - Chelsea 0 - 3

Watford - Brighton and Hove Alb 2 - 0

AFC Bournemouth - Cardiff City 2 - 0

Wolverhampton - Everton 2 - 2

- Domingo:

Liverpool - West Ham 4 - 0

Southampton - Burnley 0 - 0

Arsenal - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 3 1 1 0 0 4 0 4

2. Chelsea 3 1 1 0 0 3 0 3

3. AFC Bournemouth 3 1 1 0 0 2 0 2

. Crystal Palace 3 1 1 0 0 2 0 2

. Watford 3 1 1 0 0 2 0 2

6. Manchester United 3 1 1 0 0 2 1 1

. Tottenham 3 1 1 0 0 2 1 1

8. Everton 1 1 0 1 0 2 2 0

. Wolverhampton 1 1 0 1 0 2 2 0

10. Burnley 1 1 0 1 0 0 0 0

. Southampton 1 1 0 1 0 0 0 0

12. Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0

. Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Leicester 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Newcastle 0 1 0 0 1 1 2 -1

16. Brighton and Hove Alb 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Cardiff City 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Fulham 0 1 0 0 1 0 2 -2

19. Huddersfield Town 0 1 0 0 1 0 3 -3

20. West Ham 0 1 0 0 1 0 4 -4

bds/pm/fa