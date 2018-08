Flamengo precisa derrotar o Cruzeiro hoje no Maracanã para não mergulhar em nova crise

Pressionado pelas duas derrotas nos dois últimos jogos, o Flamengo enfrenta hoje (16h) o Cruzeiro, no Maracanã, sonhando em retomar a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Mas para isso, além de vencer o time mineiro, terá de torcer para um tropeço do São Paulo, que vai a Recife enfrentar o Sport. Os três pontos são fundamentais para o rubro-negro recuperar a tranquilidade às vésperas do jogo de volta da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Grêmio.

Capitão do Flamengo, o zagueiro Réver sabe que em caso de nova derrota o ambiente ficará muito pesado e os questionamentos em relação ao time e ao técnico Maurício Barbieri ganharão um volume perigoso, num momento em que tudo o que o Flamengo não precisa é de mais uma crise. “Em relação aos gols sofridos, acredito que temos que melhorar um pouco a marcação, sermos mais agressivos. E temos que escolher melhor a decisão na hora da finalização e até mesmo no passe.”

Como não poderá escalar Cuéllar e Renê, suspensos, Barbieri escolheu o paraguaio Piris e o peruano Trauco para começarem jogando. Piris fará sua estreia. Mas o que treinador está comemorando é o retorno de Paquetá. O meia não enfrentou o Cruzeiro, no meio da semana, pela Libertadores, e muita gente entende que a ausência do jogador foi um dos fatores decisivos para a derrota de 2 a 0.

Quem também deverá começar jogando é Vitinho, que deve entrar no lugar do colombiano Marlos Moreno. O ex-jogador do Botafogo ainda busca seu primeiro gol com a camisa do Flamengo.

De saída da Gávea, o atacante Paolo Guerrero se despediu do clube com uma publicação em suas redes sociais. O peruano, que atuou 115 vezes e marcou 43 gols com a camisa rubro-negra, agradeceu o apoio da torcida, dos dirigentes e companheiros de equipe, e cita a busca de um novo desafio, evitando dizer qual será o próximo clube. O jogador está em negociações avançadas com o Internacional.

Flamengo: Diego Alves, Rodinei (Pará), Léo Duarte, Réver (Thuler) e Trauco; Piris, Paquetá, Diego, Everton Ribeiro e Vitinho; Uribe (Lincoln). Cruzeiro: Fábio, Ezequiel, Manoel, Murilo e Marcelo Hermes; Henrique, Ariel Cabral, Rafinha, Mancuello e David; Raniel. Juiz: Dewson Fernando da Silva (PA).