Douglas, ex-Vasco, não é o primeiro brasileiro a ser impedido de jogar na Inglaterra

Na última quinta-feira, a Federação Inglesa (FA) negou visto de trabalho para o jogador brasileiro Douglas Luiz, contratado ano passado pelo Manchester City. O ex-atleta do Vasco voltou esta temporada ao clube inglês depois de defender o Girona em 2017/2018 e seria aproveitado pelo técnico Pep Guardiola. Muita gente estranhou o veto, mas não é a primeira vez que um brasileiro passa por esta situação.

Em seu despacho, a FA apenas negou o visto sem dar uma explicação oficial. Afirmou apenas que jogador não preenchia as condições exigidas pela lei inglesa. De acordo com a regras locais, um atleta precisa ter disputado de um mínimo de partidas internacionais por sua seleção para receber o visto de trabalho para jogar na liga inglesa.

O número de partida varia de acordo com a posição do país no ranking da Fifa. Para seleções até a décima colocação – o Brasil é o segundo – o jogador precisa ter atuado em pelo menos 30% dos jogos da seleção nos últimos 24 meses. E Douglas não jogou pela seleção uma partida sequer.

Célio Silva já foi barrado

A Federação Inglesa também adota critérios técnicos para jogadores que não atuaram por suas seleções. O City espera que Douglas recebesse o visto por este critério, o que acabou não acontecendo. Guardiola foi diplomático mas fez questão de externar seu descontentamento. “Eu e o Tite, técnico da seleção brasileira, sabemos muito mais do que quem julga se um jogador tem qualidade ou não para atuar no futebol inglês. Estou muito triste e decepcionado pelo Douglas, porque ele mostrou que poderia nos ajudar, poderia jogar conosco, mostrou muitas coisas boas na pré-temporada. É a razão pela qual gastamos tanto dinheiro nele. É um jogador com enorme capacidade”, lamentou o catalão.

Guardiola pode espernear à vontade. Quando a Federação Inglesa diz não, é não mesmo. Em 1997, o zagueiro Célio Silva esteve muito perto de se tornar o primeiro brasileiro a vestir a camisa do Manchester United. Indicado pelo técnico Alex Ferguson, Célio Silva, então no Corinthians, acertou tudo com o clube inglês, que pagaria US$ 6 milhões para tirá-lo do Brasil.

O zagueiro viajou para Manchester, começou a treinar e ficou esperando o visto de trabalho para poder estrear.

Foram 12 dias de angustia. Célio Silva tinha sido titular da seleção brasileira no Torneio de Paris, disputado em 1997 e depois disputou a Copa América da Bolívia. Mas como só tinha seis partidas pela seleção, não recebeu o visto de trabalho.

Dois anos depois, quando já defendia o Flamengo, o zagueiro, revelado pelo Americano de Campos, ainda não tinha digerido por completo a decepção de dois anos antes. “Ia fazer minha independência financeira. Foi uma frustração muito grande”, lamentou.

Quinze anos depois, a intransigência da Federação Inglesa atingiu em cheio outro brasileiro. Artilheiro e melhor jogador do Mundial Sub-20 de 2011, disputado na Colômbia, o atacante Henrique Almeida, então jogador do São Paulo, estava com tudo certo para defender o Queens Park Rangers, time de Londres. Seria emprestado por 500 mil euros, com o passe fixado em 6 milhões de euros.

O negócio não progrediu pelo mesmos motivos que Célio Silva e Douglas tiveram seus sonhos frustrados. Henrique não tinha passaporte europeu e não defendera a seleção brasileira principal.