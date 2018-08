Com Neymar, PSG estreia no Francês

Neymar encantou os torcedores franceses em cada minuto que esteve em campo pelo Paris Saint-Germain na última temporada, e foi eleito o melhor jogador do Campeonato Francês. Depois das severas críticas com a seleção brasileira na Copa do Mundo, no entanto, o craque terá que recuperar sua popularidade na nova temporada. O desafio começa hoje, às 16h, quando o PSG recebe o Caen, pela primeira rodada do Francês.

No último dia 4, Neymar entrou no segundo tempo da partida que assegurou o título da Supercopa da França para o PSG, em goleada por 4 a 0 sobre o Monaco. Na ocasião, Marquinhos substituiu Thiago Silva na etapa final, mas ambos devem ser titulares hoje, assim como Neymar.

Outra atração para os presentes no Parque dos Príncipes será o goleiro Gianluigi Buffon, que foi titular e não levou gol na decisão com o Monaco, disputada na China. O jogo com o Caen não terá transmissão no Brasil.