Com gol no final, Chapecoense vira e bate o Corinthians pela 1ª vez na história

O Corinthians teve a chance de "matar" a Chapecoense no primeiro tempo do jogo deste domingo na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não o fez e acabou castigado. O time catarinense reagiu na etapa final, dominou, criou chances e virou a partida ao fazer 2 a 1 nos acréscimos. Foi a primeira vez na história que o time catarinense venceu o paulista em 10 partidas. Até então, eram seis vitórias alvinegras e três empates.

O Corinthians permanece com 26 pontos, mas mantém o sétimo lugar. Vai encerrar o primeiro turno do Brasileirão no próximo sábado, às 19 horas, contra o Grêmio, na Arena Corinthians, em São Paulo. Nesta partida, não terá o goleiro Cássio, que falhou nos dois gols e ainda recebeu o terceiro cartão amarelo diante dos catarinenses. A Chapecoense chegou aos 21 pontos e jogou o Santos (18) novamente para a zona do rebaixamento.

Mais preocupado com o jogo de meio de semana também contra a Chapecoense e no mesmo local, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Osmar Loss montou o Corinthians com jogadores reservas. Ainda assim, o início do jogo foi melhor do que ele esperava. A equipe catarinense, que teve a estreia do treinador Guto Ferreira, marcava muito atrás, dava espaço e disso se aproveitou o time paulista para se impor em campo.

A consequência do domínio foi uma chance com Roger antes dos três minutos - o centroavante chegou atrasado e não conseguiu concluir - e a marcação do primeiro gol logo com cinco minutos. Um gol com a participação de todo o ataque: Clayson cruzou da esquerda, o goleiro Jandrei rebateu a cabeçada de Roger, mas o rebote ficou com Marquinhos Gabriel, que marcou.

A vantagem deixou o Corinthians ainda mais à vontade. O time trabalhava bem a bola e na maioria dos ataques dava bastante trabalho para a defesa catarinense. A Chapecoense só importunava, sem grande perigo, em chutes de fora da área ou em cruzamentos pelo alto. Lances em que a zaga corintiana perdia a disputa, como uma ocorrida aos 22 minutos em que Leandro Pereira cabeceou e fez Cássio, que apesar de ser titular não foi poupado neste domingo, se esticar para colocar a bola a escanteio.

Mas o jogo na Arena Condá era do Corinthians e as chances foram se sucedendo. Aos 27 minutos, Jandrei fez grande defesa em conclusão de Clayson; aos 33, Matheus Vidal acertou o travessão com um belo chute da entrada da grande área; aos 37, Marquinhos Gabriel errou o alvo.

A Chapecoense não reagia dentro de campo e se irritava fora dele. A torcida vaiava a equipe e os jogadores reservas reclamavam com o árbitro carioca Graziani Maciel Rocha. Em uma dessas chiadeiras, o volante Barreto exagerou e, mesmo no banco, acabou recebendo cartão vermelho.

O domínio corintiano foi praticamente total na etapa e a vantagem poderia até ser sido maior. Mas o time de Osmar Loss não soube fazer mais gols e, por isso, sofreu bastante no segundo tempo. Guto Ferreira fez a Chapecoense acordar. Acertou a marcação, adiantada e mais forte, e colocou um atacante de velocidade no time: Bruno Silva. Com isso, matou os espaços do Corinthians, que já não conseguia mais articular jogadas e apelava para bolas longas, e passou a dominar o jogo.

Os catarinenses passaram os primeiros 15 minutos da etapa rondando a área do Corinthians. Yann Rolim teve boa chance de empatar aos 5, mas desperdiçou. Leandro Pereira também teve boas oportunidades. Os paulistas não conseguiam jogar.

Aos 21 minutos ocorreu o lance polêmico da partida, que viria a resultar no gol de empate da Chapecoense. Após chutão de Jandrei, Cássio acabou defendendo com as mãos na meia-lua, ou seja, fora da área. O árbitro marcou a falta e deu cartão amarelo para o goleiro corintiano. Os jogadores catarinenses e Guto Ferreira reclamaram porque queriam que o arqueiro fosse expulso.

Depois de muito bate-boca, a falta foi batida por perfeição por Diego Torres, no canto esquerdo de Cássio, que nem se mexeu.

O empate animou ainda mais a Chapecoense, que continuou a atacar. O Corinthians nem contra-atacar conseguia. E acabou levando a virada aos 49 minutos. Marcio Araújo avançou pela direita e bateu cruzado. Cássio voltou a falhar ao espalmar fraco e Doffo bateu no alto para fazer 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 2 x 1 CORINTHIANS

CHAPECOENSE - Jandrei; Eduardo, Douglas, Rafael Thiere e Bruno Pacheco; Marcio Araújo, Amaral, Yann Rolim (Doffo) e Diego Torres; Leandro Pereira e Victor Andrade (Bruno Silva). Técnico: Guto Ferreira.

CORINTHIANS - Cássio; Mantuan, Léo Santos, Marllon e Carlos Augusto; Gabriel, Araos, Matheus Vidal e Marquinhos Gabriel (Ralf); Clayson (Pedrinho) e Roger (Emerson Sheik). Técnico: Osmar Loss.

GOLS - Marquinhos Gabriel, aos 5 minutos do primeiro tempo; Diego Torres, aos 24, e Doffo, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Pereira (Chapecoense); Cássio (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO - Barreto (Chapecoense, do banco de reservas).

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

RENDA - R$ 324.005,00.

PÚBLICO - 10.070 pagantes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).