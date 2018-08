Com gol de Neymar, Paris Saint-Germain estreia com fácil vitória no Francês

No jogo que marcou a sua volta ao estádio Parque dos Príncipes, em Paris, mais de cinco meses após a lesão no pé direito que o tirou da segunda metade da temporada passada, o atacante Neymar marcou um gol na tranquila vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 0 sobre o Caen, pela rodada de estreia do Campeonato Francês. Rabiot e Timothy Weah, filho do ex-atacante George Weah, marcaram os outros.

Sem a presença do uruguaio Edinson Cavani, ainda se recuperando de uma lesão muscular sofrida na Copa do Mundo da Rússia, Neymar foi escalado pelo técnico alemão Thomas Tuchel, que fez a sua estreia em Paris, como um falso 9.

Mais próximo do gol, o camisa 10 do Paris Saint-Germain fez a sua segunda partida pelo clube depois da fratura no quinto metatarso do pé direito, da disputa da Copa do Mundo com a seleção brasileira e da volta das férias. E não precisou de muito tempo para comemorar. Aos 10 minutos, após bola recuada pela zaga do Caen, o goleiro Samba errou a saída e Nkunku deu passe açucarado para Neymar, que cara a cara com o arqueiro bateu rasteiro de canhota.

No controle da partida, o Paris Saint-Germain era pouco incomodado pelo rival. Assim, aos 20 minutos, os mandantes aproveitaram outro erro do Caen para aumentar a vantagem. O meio-campista Rabiot roubou a bola no campo da ataque e acionou Di María. O argentino limpou a marcação e na frente de Samba não foi egoísta ao devolver para o francês, que teve apenas o trabalho de empurrar para as redes.

Sem muito o que perder, os visitantes voltaram mais ofensivos nos primeiros instantes da segunda etapa e obrigaram o veterano goleiro italiano Buffon a fazer a sua primeira grande defesa diante da torcida parisiense. Passados os momentos de pressão do Caen, os mandantes retomaram o controle da partida e através de Timothy Weah, filho de George Weah, melhor do mundo em 1995 e atual presidente da Libéria, marcaram o terceiro.

Na segunda rodada, o Paris Saint-Germain visita o Guingamp no estádio Roudourou, em Guingamp, às 12 horas (de Brasília) do próximo sábado. No mesmo dia, o Caen recebe o Nice, no estádio Michel d'Ornano, em Caen.

Em outros jogos deste domingo, o Lyon derrotou em casa o Amiens por 2 a 0 - gols de Traoré e Depay. Como visitante, o Strasbourg surpreendeu o Bordeaux e ganhou também por 2 a 0, com gols de Sissoko e Da Costa.