Com 3 de Lewandowski, Bayern goleia Eintracht e é tri da Supercopa da Alemanha

Com três de Lewandowski, o Bayern de Munique deu show em campo, goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 0 e conquistou pela terceira vez consecutiva a Supercopa da Alemanha, em Frankfurt. Vale destacar que a partida, que abre oficialmente a temporada, foi uma reedição da final da Copa da Alemanha da temporada passada, vencida pelo time de Frankfurt por 3 a 1, em Berlim. Só que desta vez o resultado foi diferente.

A partida começou com o Eintracht Frankfurt tentando impor um ritmo mais forte nos primeiros minutos. No entanto, a maior posse de bola dos anfitriões não foi aproveitada e o time pagou por isso. O Bayern de Munique dominou a partida com destaque para Robert Lewandowski. O centroavante polonês marcou três gols no jogo. Coman teve grande atuação e também fez o dele.

Apesar do placar, o Eintracht Frankfurt continuou buscando o ataque, mas a defesa não se achava. O time da casa só conseguiu encontrar o caminho do gol adversário apenas uma vez em todo o jogo e sem sucesso. Nos últimos 15 minutos, o Bayern de Munique diminuiu um pouco o ritmo e passou a administrar o resultado. Mesmo assim, ainda sobrou tempo para o brasileiro Thiago Alcântara, que cresceu na segunda etapa, fechar o placar.

Com a vitória, o Bayern de Munique se sagrou campeão da Supercopa da Alemanha pela sétima vez na história. A competição disputada desde 1987/1988 teve em sua história, além do clube da região da Baviera, outros dois bicampeões: Werder Bremen (1993/1994 e 1994/1995) e duas vezes o Borussia Dortmund (1995/1996 e 1996/1997; 2013/2014 e 2014/2015).