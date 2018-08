Campeão com a campanha recorde de 100 pontos na última temporada, o Manchester City inicia hoje, às 12h, a defesa do título inglês. Logo na primeira rodada o time já encarao Arsenal, fora de casa. Depois de duas décadas com Arsène Wenger no comando, a equipe de Londres fará sua estreia oficial com o técnico espanhol Unai Emery. Mais cedo, às 9h30m, o Liverpool de Salah recebe o West Ham.