Bayern se vinga e goleia Eintracht na Supercopa da Alemanha

Com três gols do polonês Robert Lewandowski, o Bayern de Munique goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 0 neste domingo e conquistou a Supercopa da Alemanha.

Há poucos meses, o gigante bávaro perdeu a final da Copa da Alemanha para o time de Frankfurt por 3 a 1. O jogo foi a despedida do técnico alemão Jupp Heynckes no comando do Bayern.

O duelo marcou a estreia oficial dos técnicos nas duas equipes: Niko Kovac pelo Bayern e Adi Hütter pelo Eintracht.

Sem contar com James Rodríguez, Jerome Boateng, Serge Gnabry, Renato Sanches e campeão do mundo Corentin Tolisso, Lewandowski chamou a responsabilidade e marcou três gols em sequência.

O polonês tirou o zero do placar aos 21 minutos do primeiro tempo e ampliou a vantagem aos 26. Na volta do intervalo, Lewa sentenciou a vitória aos 9 minutos.

O jogo ainda teve os gols Kingsley Coman, aos 18 da segunda etapa, e do brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcántara fechando a goleada aos 40.

