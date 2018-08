Artilheiros brilham e melhor São Paulo dos pontos corridos bate o Sport no Recife

O melhor São Paulo dos pontos corridos continua firme no topo da tabela de classificação. Com gols de Diego Souza e Nenê, artilheiros do clube na temporada (11 cada), e outro de Tréllez, o time do técnico uruguaio Diego Aguirre derrotou o Sport por 3 a 1, neste domingo, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marlone descontou para os anfitriões.

O resultado manteve os paulistas na liderança com 38 pontos, um à frente do Flamengo, que venceu o Cruzeiro (1 a 0) no Rio de Janeiro. Desde 2003, quando o Brasileirão adotou o atual sistema de disputa, nunca o clube do Morumbi havia pontuado tanto após 18 jogos, nem mesmo no tricampeonato (2006, 2007 e 2008). A melhor performance até então fora obtida em 2007, ano em que a equipe somava as mesmas 11 vitórias do elenco atual, mas tinha um ponto a menos.

Os pernambucanos, por sua vez, chegaram à quinta derrota em seis partidas desde a retomada da competição depois da pausa para a Copa do Mundo da Rússia, o que fez o clube despencar na tabela de classificação. Do sétimo lugar em que se encontrava até a interrupção, caiu para o 13.º, com 20 pontos, com chances de perder mais posições no complemento da rodada.

Enquanto o Sport só volta a campo no próximo final de semana, pelo Brasileirão - visita o Santos no sábado, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos -, o São Paulo tem outra competição à vista antes de encarar a Chapecoense no domingo, às 19 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista. Nesta quinta-feira, o desafio será pela Copa Sul-Americana. O time vai até Santa Fé, na Argentina, enfrentar o Colón, às 21h45 (de Brasília), pelo jogo de volta da segunda fase. Na ida, na casa tricolor, os argentinos surpreenderam e venceram por 1 a 0.

O JOGO - Com rara oportunidade de escalar a sua formação ideal neste campeonato, o técnico são-paulino promoveu o retorno de Jucilei, fora da equipe desde a primeira partida pós-Copa, quando se machucou durante a vitória sobre o Flamengo. Liziero voltou para o banco de reservas. Do outro lado, Claudinei Oliveira abriu mão do atacante Rogério para preencher mais o meio de campo da equipe com Ferreira.

O que parece ter falado ao treinador do Sport foi armar o time para anular um dos pontos fortes do adversário: o jogo ofensivo pelo lado esquerdo. Com uma avenida à disposição, Everton e Reinaldo construíram todos os melhores lances do primeiro tempo, inclusive o do gol, que ainda contou com falha decisiva do meia Gabriel.

Aos 30 minutos, Gabriel perdeu o controle da bola quando o time partia em direção ao ataque e a deixou de graça para Reinaldo, que acionou Everton na esquerda com a defesa pernambucana completamente aberta. O atacante achou Diego Souza na pequena área, que teve calma para dominar e bater sem dificuldade com o goleiro Magrão já caído: 1 a 0.

Ex-atleta da casa, o camisa 9 são-paulino comemorou o gol com moderação, fazendo um coração com as mãos e recebendo até aplausos da torcida local pelo gesto de respeito. "A gente é profissional. Eu sempre vou fazer meu melhor. Eu fui feliz aqui dentro e sem dúvidas é diferente", disse, ainda no intervalo.

Claudinei Oliveira resolveu mexer logo na volta para o segundo tempo e em dose dupla: colocou Rogério e Morato (envolvido na ida de Everton Felipe para o São Paulo esta semana) nos lugares de Ferreira e Rafael Marques, respectivamente. O abafa do Sport, porém, durou seis minutos, pois, no seguinte, Nenê recebeu passe de Rojas pela direita, já dentro da área, e chutou rasteiro, no canto esquerdo de Magrão, para ampliar a vantagem: 2 a 0.

Com inteligência, o São Paulo inverteu o lado e passou a atacar pela direita, aproveitando a velocidade de Rojas, pouco acionado na primeira etapa, para contra-atacar. Foi por ali, por exemplo, que a equipe criou a jogada do gol corretamente anulado de Reinaldo - Nenê, que ajeitou a bola cruzada por Rojas, estava impedido.

Diante de uma partida absolutamente controlada, Diego Aguirre se deu ao luxo de "poupar" seus dois artilheiros e, na casa dos 30 minutos, já havia sacado Nenê e Diego Souza de campo para as entradas de Shaylon e Tréllez, respectivamente. Ainda promoveu a estreia de Everton Felipe, que substituiu Rojas.

O gol sofrido em falta cobrada por Marlone que desviou na barreira, aos 41 minutos, não impediu a 11.ª vitória tricolor no campeonato, confirmada aos 44 com gol do colombiano Tréllez, que chutou duas vezes para superar Magrão: 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 x 3 SÃO PAULO

SPORT - Magrão; Cláudio Winck, Ronaldo Alves, Ernando e Sander; Deivid, Ferreira (Rogério), Fellipe Bastos e Gabriel; Rafael Marques (Morato) e Carlos Henrique (Marlone). Técnico: Claudinei Oliveira.

SÃO PAULO - Sidão; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Jucilei e Nenê (Shaylon); Rojas (Everton Felipe), Everton e Diego Souza (Tréllez). Técnico: Diego Aguirre.

GOLS - Diego Souza, aos 30 minutos do primeiro tempo; Nenê, aos 7, Marlone, aos 41, e Tréllez, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Deivid (Sport); Arboleda, Anderson Martins e Bruno Peres (São Paulo).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

RENDA - R$ 311.135,00.

PÚBLICO - 16.050 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).