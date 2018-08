Acompanhe minuto a minuto Palmeiras X Vasco

Depois da eliminação na Copa Sul-Americana no meio da semana, o Vasco volta suas atenções no campeonato Brasileiro e o técnico Jorginho tem como missão terminar a temporada garantindo uma vaga na Libertadores. Diante do Palmeiras hoje, às 19h, na Allianz Arena, em São Paulo, o treinador terá à sua disposição quatro reforços que chegam a São Januário para brigar por titularidade: Maxi López, Leandro Castan, Vinícius Araújo e Lenon.

Embora Jorginho tenha deixado a confirmação da escalação para hoje, pelo menos três do quarteto de novatos têm chances de enfrentar o Palmeiras. “Conto com o Maxi, o Castán e o Vinicius. É muito bom contar com jogadores desse nível. São jogadores que jogaram na Europa. A competitividade é extremamente alta. Isso é importante para nós”, explica o comandante vascaíno.

Principal contratação do Vasco na temporada, o argentino Máxi López chega para ser titular absoluto na equipe. O jogador de 34 anos, recém-saído da Séria A italiana, chegou há um mês, participou da preparação física da inter temporada e está pronto para entrar em campo. Só não jogou na Sul-Americana por conta de um problema na regularização.

No lado dos paulistas, a atração é a estreia de Luiz Felipe Scolari, que volta a dirigir o Palmeiras depois de seis anos. E a torcida alviverde comprou a ideia. Cerca de 25 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada.

Palmeiras: Weverton; Jean, Luan, Gustavo Gómez (Nico Freire) e Victor Luis; Thiago Santos e Pedrão; Artur, Lucas Lima e Gustavo Scarpa; Deyverson. Vasco: Martin Silva; Rafael Galhardo, Ricardo Graça, Leandro Castán e Ramon; Leandro Desábato e Andrey; Yago Pikachu, Giovanni Augusto e Thiago Galhardo; Maxi López. Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO).