United larga na frente: Time joga para o gasto e vence o Leicester por 2 a 1 na estreia do Inglês

Manchester - O Leicester foi um adversário à altura e teve chances até o fim, mas o Manchester United fez valer o fator casa e venceu por 2 a 1, ontem, na abertura do Campeonato Inglês. Estreante da noite, o brasileiro Fred se mostrou participativo no meio-campo e saiu ovacionado pela torcida, aos 30 minutos do segundo tempo.

Mais recuado que o de costume, o meia Andreas Pereira também foi titular no setor que teve Pogba, campeão mundial pela França, como maior destaque. Ao contrário do francês, jogadores que foram longe na Copa do Mundo como Lukaku, do United, e Vardy, do Leicester, começaram no banco de reservas.

Menos de três minutos foram necessários para o árbitro Andre Marriner assinalar o primeiro pênalti do campeonato. Alexis Sánchez recebeu na área, chutou de bico e Amartey amorteceu com o braço. Pegador de pênaltis na Copa, o dinamarquês Schmeichel até acertou o canto, mas Pogba bateu no ângulo e abriu o placar. Como de costume para o United de José Mourinho, o 1 a 0 no placar foi o sinal para fechar a casinha e só sair na boa. “Estacionar o ônibus”, conforme cantava a torcida presente no Old Trafford.

Pogba cobra pênalti no ângulo e abre o placar. Francês jogou bem e comandou o meio-campo

Diferente do jogo de ligação direta e velocidade que o consagrou no título inglês de 2015/16, o Leicester valorizava a posse e rondava a área adversária em busca de uma brecha. Ela apareceu aos 28, quando Ricardo Pereira encontrou Maddison na área. O camisa 10 ajeitou e bateu forte, mas De Gea salvou. Apesar do Mundial abaixo da média, o goleiro espanhol fez boas intervenções durante a partida.

O United só voltou a assustar na reta final do primeiro tempo. Aos 40, Fred deu ótimo passe por cima para Alexis Sánchez, e o chileno cabeceou para fora. Um minuto depois, o lateral-esquerdo Shaw apareceu como elemento surpresa e finalizou para defesa de Schmeichel. A postura um pouco mais agressiva do time da casa continuou na etapa final. A partida ficou bem mais aberta.

Aos 11, Darmian arriscou de fora e Schmeichel defendeu. Soberano na zaga do United, Bailly impediu uma chance de Iheanacho aos 17. O Leicester voltou a assustar, principalmente depois de Vardy, principal jogador da equipe, entrar em campo, aos 18. Foi ele que ganhou de Shaw pela direita e cruzou para Gray, que parou em outra grande defesa de De Gea.

Sofrendo na defesa, Shaw se recuperou no ataque. Aos 38, Mata lançou o lateral, que errou o domínio, mas driblou seu marcador sem querer e chutou cruzado para deixar o United perto da vitória. Sem desistir, o Leicester descontou aos 46. Ricardo Pereira cruzou, a bola passou por todo mundo e Vardy pegou o rebote. No último lance, Schmeichel ainda foi para a área e cabeceou, mas a bola saiu.

O Tottenham estreia hoje fora de casa, contra o Newcastle, às 8h30m. Já o Chelsea visita o Huddersfield Town, às 11h. No fechamento do dia, às 13h30m, Richarlison é a esperança do Everton contra o Wolverhampton, fora.