Simona Halep derruba Barty e avança à final em Montreal

A romena Simona Halep, número um do ranking mundial WTA de tênis, venceu com tranquilidade a australiana Ashleigh Barty, neste sábado, e se tornou a primeira finalista do torneio de Montreal.

Halep superou a rival com parciais 6-4 e 6-1 e espera a vencedora do duelo entre a americana Sloane Stephens e a ucraniana Elina Svitolina.

-- Resultados de sábado no torneio de tênis de Montreal:

- Semifinais:

Simona Halep (ROU/N.1) x Ashleigh Barty (AUS/N.15) 6-4, 6-1

