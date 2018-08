Monaco vence Nantes com gol de Falcao na estreia da Ligue 1

O Monaco iniciou a temporada 2018-2019 da Ligue 1 com vitória, depois de vencer o Nantes fora de casa por 3 a 1, neste sábado, com um gol do capitão colombiano Radamel Falcao.

O português Rony Lopes (69 minutos) abriu o placar, com o montenegrino Stevan Jovetic ampliando logo depois (80). Falcao fez o terceiro do time do Principado três minutos depois, recuperando a autoestima da equipe após derrota por 4 a 0 para o Paris Saint-Germain na Supercopa da França.

Nos acréscimos, o Emiliano Sala fez o gol de honra do time da casa (90+2).

Nos demais jogos do dia, destaque para a vitória do recém promovido Nimes por 4 a 3 na casa do Angers, com dois gols de Clement Depres.

Já o ex-jogador da seleção francesa Patrick Vieira estreou com derrota como treinador, já que o Nice perdeu em casa por 1 a 0 para o Reims.

Além disso, o Saint-Etienne bateu o Guingamp por 2 a 1, o Lille venceu o Rennes por 3 a 1 e o Dijon superou o Montpellier por 2 a 1.

Na sexta-feira, o Olympique de Marselha fez o jogo de abertura do Campeonato Francês e abriu vantagem na primeira colocação com goleada por 4 a 0 sobre o Toulouse.

O PSG entra em campo no domingo contra o Caen para iniciar a defesa do título.

-- Programação e resultados da 1ª rodada do Campeonato francês

- Sexta-feira:

Olympique de Marselha - Toulouse 4 - 0

- Sábado:

Nantes - Monaco 1 - 3

Saint-Etienne - Guingamp 2 - 1

Angers - Nîmes 3 - 4

Lille - Rennes 3 - 1

Montpellier - Dijon 1 - 2

Nice - Reims 0 - 1

- Domingo:

(10h00) Lyon - Amiens

(12h00) Bordeaux - Strasbourg

(16h00) PSG - Caen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Olympique de Marselha 3 1 1 0 0 4 0 4

2. Monaco 3 1 1 0 0 3 1 2

3. Lille 3 1 1 0 0 3 1 2

4. Nîmes 3 1 1 0 0 4 3 1

5. Dijon 3 1 1 0 0 2 1 1

6. Saint-Etienne 3 1 1 0 0 2 1 1

7. Reims 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Amiens 0 0 0 0 0 0 0 0

. Bordeaux 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0

. PSG 0 0 0 0 0 0 0 0

. Strasbourg 0 0 0 0 0 0 0 0

. Caen 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Angers 0 1 0 0 1 3 4 -1

15. Guingamp 0 1 0 0 1 1 2 -1

16. Montpellier 0 1 0 0 1 1 2 -1

17. Nice 0 1 0 0 1 0 1 -1

18. Rennes 0 1 0 0 1 1 3 -2

19. Nantes 0 1 0 0 1 1 3 -2

20. Toulouse 0 1 0 0 1 0 4 -4

