Kieza sente desconforto na coxa e desfalca o Botafogo em partida contra o Paraná

O centroavante Kieza, um dos artilheiros do Botafogo, Kieza sentiu um desconforto na coxa direita e não viajou com a equipe para enfrentar o lanterna Paraná neste domingo, às 11h, no Durival de Britto, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Kieza sentiu a coxa direita no treino deste sábado e passará por exames para saber a gravidade do problema. Aguirre e Brenner disputam a posição de titular.

Vinte jogadores do Botafogo chegaram em Curitiba. A delegação foi recepcionada por um grupo de torcedores. Além de Kieza, Gatito e Marcos Vinícius também são desfalques. Os dois treinaram durante a semana, mas serão preservados pelo longo tempo sem jogar. Já João Paulo e Jefferson seguem entregues ao departamento médico.

Com 21 pontos, o Botafogo é o 12º do Brasileirão e conta com a estreia do técnico Zé Ricardo neste domingo. O novo comandante substitui a Marcos Paquetá, demitido após apenas cinco jogos no domingo.

Confira os relacionados do Botafogo para o jogo deste domingo:

Goleiros: Saulo e Diego;

Zagueiros: Carli, Igor Rabello e Yago;

Laterais: Luis Ricardo, Marcinho, Moisés e Gilson;

Volantes: Lindoso, Matheus Fernandes e Jean;

Meias: Leo Valencia, Renatinho e João Pedro;

Atacantes: Pimpão, Aguirre, Brenner, Luiz Fernando e Ezequiel.