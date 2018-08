Judô do Brasil fica sem nenhum pódio no 2º dia do Grand Prix de Budapeste

Depois da medalha de ouro conquistada pela judoca campeã olímpica Rafaela Silva na categoria leve (57kg) na última sexta-feira, o Brasil terminou o segundo dia de disputas do Grand Prix de Budapeste, realizado neste sábado, na Hungria, sem nenhuma medalha conquistada.

Yanka Pascoalino, da categoria até 63kg, Ellen Santana e Amanda Oliveira (70kg), Marcelo Contini e Lincoln Neves (73kg), além de Leandro Guilheiro e João Pedro Macedo (81kg) fracassaram em suas tentativas de conquistar um lugar no pódio.

Entre estes seis judocas, João Macedo até chegou a se ver perto de entrar na disputa por medalhas, mas foi eliminado pelo japonês Kenya Kohara nas oitavas de final. Ele estreou derrotando o romeno Vlad Rousivan e depois passou pelo espanhol Jose Maria Mendiola Izquieta, mas foi batido com a desvantagem de um waza-ari por Kohara.

Por esta mesma categoria, o medalhista olímpico Leandro Guilheiro venceu o húngaro Mate Iklodi na estreia, mas depois foi penalizado pelos juízes com quatro punições na luta diante do belga Sami Chouchi na segunda rodada e foi eliminado.

Na categoria até 73kg, por sua vez, Lincoln Neves começou bem a sua campanha ao vencer o suíço Nils Stump, mas depois perdeu por ippon para o canadense Arthur Margelidon. Nesta mesma chave, Marcelo Contini sofreu quatro punições diante do italiano Giovanni Esposito e foi eliminado já na estreia.

Já nas disputas entre as mulheres, a brasileira Yanka Pascoalino superou a húngara Daniella Balogh na estreia da categoria até 63kg, mas levou mais punições do que o permitido contra a polonesa Agata Ozdoba-Blach na segunda rodada e acabou despachada da competição.

Na categoria até 70kg, Ellen Santana e Amanda Oliveira estrearam direto na segunda rodada, mas perderam respectivamente para a russa Alena Prokopenko e para a dinamarquesa Emilie Sook, finalizando assim o dia infeliz do Brasil na Hungria.

O País fechará a sua participação no Grand Prix de Budapeste com mais três judocas lutando neste domingo: Nathália Parisoto (78kg), Renan Nunes (100kg) e Felipe Bezerra (100kg). Este evento é preparatório para o Mundial de Baku, que será realizado entre os dias 20 e 27 de setembro, no Azerbaijão.