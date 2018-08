Flamengo: Do céu ao inferno em três jogos

Poucas vezes o futebol rubro-negro foi tão ciclotímico como atualmente. Há dez dias, após o excelente empate de 1 a 1 com o Grêmio, no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, as previsões eram as melhores possíveis para o Flamengo. Torcedores, dirigentes, comissão técnica, todos estavam empolgados com a atuação da equipe em Porto Alegre. Afinal, o elenco mostrara contra o atual campeão da Libertadores que era possível, sim, brigar em todas as frentes. Duas derrotas consecutivas, o que ainda não tinha ocorrido na temporada, mudaram completamente o cenário. O time foi do céu ao inferno em apenas três jogos. Haja incoerência.

Piris se diverte durante o treino no Ninho do Urubu. Volante paraguaio estreia amanhã

Hoje, o torcedor já não confia no time, a diretoria é incompetente e o técnico Maurício Barbieri, inexperiente. É neste contexto, de pressão, turbinado por ser ano de eleição no clube, que o Flamengo enfrenta amanhã o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O time perdeu a liderança na rodada passada e, na sequência, foi atropelado pelo mesmo Cruzeiro, em pleno Maracanã, no jogo de ida pelas oitavas da Libertadores.

Atualmente não há questionamento sobre a queda de produção do Flamengo após a parada da Copa do Mundo. Os números mostram isso de forma cristalina. Em sete jogos, foram três derrotas, dois empates e duas vitórias. Aproveitamento de apenas 38,08%. Além disso, o time sofreu oito gols nessas partidas, média de 1,14 por jogo – antes da Copa era de 0,54.

Mano Menezes já adiantou que amanhã vai poupar os titulares para o jogo de quarta-feira, contra o Santos, pela Copa do Brasil. Barbieri não pode fazer a mesma coisa, apesar de ter o Grêmio como adversário no meio da semana. Pressionado, o treinador rubro-negro não pode perder a terceira consecutiva. Portanto, vai com seu time principal. Paquetá volta à equipe e o volante paraguaio Piris fará sua estreia, no lugar de Cuéllar, que está suspenso. Pelo mesmo motivo, Trauco substituirá Renê.