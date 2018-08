Efeito Zé Ricardo no Botafogo

A chegada do técnico Zé Ricardo, que estreia no comando do Botafogo amanhã, contra o Paraná, em Curitiba, renovou as esperanças do torcedor alvinegro. A maior prova disso é a procura de ingressos para a partida de quarta-feira, contra o Nacional do Paraguai, no jogo de volta pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Até ontem já tinham sido vendidos dez mil ingressos. O duelo internacional será o primeiro do novo treinador diante da torcida.

Como perdeu por 2 a 1 em Assunção, o Botafogo passará às oitavas de final se vencer por 1 a 0. A derrota no primeiro jogo custou o cargo do técnico Marcos Paquetá, demitido após cinco jogos.

Ontem, quem apareceu no Nilton Santos foi Jefferson, fora de ação desde a derrota para o Flamengo por 2 a 0, há três semanas. O goleiro sofreu grave contusão após choque com Lucas Paquetá, no lance do segundo gol, e ainda não tem data para retornar aos campos. Foi o primeiro contato do ídolo alvinegro com Zé Ricardo.

“Enfim conheci o Jefferson pessoalmente. Falei que era legal ele sempre aparecer, pois é muito importante pela sua liderança”, destacou o treinador.