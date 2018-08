Danubio anuncia empréstimo do zagueiro uruguaio Martín Rea ao Atlético-MG

O zagueiro uruguaio Martín Rea está próximo de ser anunciado oficialmente como reforço do Atlético-MG. Neste sábado, o Danubio divulgou, em seu site oficial, que emprestou o jogador ao time de Belo Horizonte. Segundo a nota, a duração do empréstimo será de um ano, com opção de compra de 90% dos direitos econômicos do defensor em meados de 2019. Pela equipe de Montevidéu, o atleta de 20 anos disputou 13 jogos nesta temporada e marcou um gol.

Questionado durante entrevista coletiva, na última sexta-feira, sobre a possível chegada do uruguaio, o técnico Thiago Larghi classificou a contratação do uruguaio como uma oportunidade de negócio, mas não confirmou a contratação do jogador.

"A gente está satisfeito com o que a gente tem. Nesse caso, em especial, é uma oportunidade que está surgindo. A diretoria entende que é uma oportunidade de negócio. A gente concorda, analisando o jogador, um pouco do histórico dele. Apesar de ter pouca experiência, já foi convocado para a seleção de base do Uruguai. Se é uma oportunidade de negócio, se é um jogador jovem, que vem para somar, ganhar experiência, crescer e trabalhar aqui já pensando na próxima temporada, acho que é válido", disse o comandante.

Já o diretor de futebol do clube do Atlético, Alexandre Gallo, afirmou ter feito uma vasta análise sobre o uruguaio antes de fechar o negócio e não descartou novas contratações. "Ele tem vários jogos na seleção de base, nós fizemos uma análise completa do que é o atleta, temos pessoas espalhadas pela América do Sul e temos uma análise de desempenho que acompanha tudo de forma completa. Tudo pode acontecer, futebol é muito dinâmico", afirmou o dirigente, em entrevista para a rádio 98 FM.

Neste domingo, o Atlético Mineiro enfrenta o Santos, às 11 horas, no estádio Independência, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe realizou na manhã deste sábado o último treino de preparação para o confronto.