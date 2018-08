Com lesão na coxa, Uribe desfalca Flamengo em duelo contra o Cruzeiro

Após passar por exames médicos, neste sábado, o atacante Uribe será desfalque por conta de uma pequena lesão no músculo anterior da coxa esquerda. Segundo o departamento médico do Flamengo, o colombiano já iniciou tratamento, sem previsão de retorno ao time. Lincoln deverá ser titular no duelo deste domingo, contra o Cruzeiro, às 16 horas, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-esquerdo Renê e o volante colombiano Gustavo Cuéllar, ambos suspensos por acúmulo de cartões amarelos, ficam de fora. Quem retorna é o meia Lucas Paquetá, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro pela Copa Libertadores. Piris da Motta está relacionado e deve fazer sua estreia pelo Flamengo, atuando no lugar de Cuéllar. Já Renê será substituído por Miguel Trauco.

O Flamengo atua pela décima vez em casa neste Brasileirão. Como mandante, o time somou 22 pontos, com sete vitórias, um empate e uma derrota, marcando 16 gols e sofrendo apenas três. São 81% de aproveitamento e o posto de melhor mandante do campeonato.

O time rubro-negro, porém, perdeu a liderança do torneio para o São Paulo na rodada passada e agora precisa vencer para ter maiores chances de retomar a ponta - o time paulista está um ponto à frente da equipe carioca.