Chelsea e Tottenham vencem na estreia da Premier League

O Tottenham de Mauricio Pochettino e o Chelsea de Maurizio Sarri iniciaram a Premier League com o pé direito, neste sábado, ao vencerem respectivamente Newcastle (2-1) e Huddersfield (3-0).

Os Blues deixaram para trás a fase comandada pelo italiano Antonio Conte para demonstrarem um futebol mais agressivo sob a batuta do compatriota Sarri. A equipe venceu com autoridade e o goleiro Kepa Arrizabalaga, o mais caro da história ao ser contratado por 80 milhões de euros, demonstrou segurança nos poucos momentos que foi exigido em sua estreia.

O time londrino saiu na frente com gol do francês Ngolo Kanté (34 minutos), após passe do brasileiro Willian. Pouco antes do fim do primeiro tempo, o brasileiro naturalizado italiano Jorginho converteu pênalti para ampliar a vantagem (45). Na volta do intervalo, o belga Eden Hazard deixou o espanhol Pedro na cara do gol para fechar o placar (80).

Horas antes, o Tottenham contou com suas estrelas Christian Eriksen, Harry Kane e Dele Alli para vencer o Newcastle por 2 a 1, já que a equipe fez história ao se tornar a primeira a não realizar contratações durante a janela de transferências antes do início da temporada.

O primeiro gol da equipe veio do belga Jan Vertonghen, confirmado pela ajuda da tecnologia da linha do gol. Na sequência, o espanhol Joselu empatou completando cruzamento. Mas os Spurs retomaram a vantagem com gol de Dele Alli e definiu o placar ainda na primeira etapa.

Já o jovem brasileiro Richarlison, ex-Fluminense, estreou brilhando com a camisa do Everton, ao marcar dois gols no empate em 2 a 2 contra o Wolverhampton.

O time azul de Liverpool jogou com um a menos fora de casa desde o final do primeiro tempo, mas buscou ponto importante para as pretensões da reforçada equipe nesta temporada.

Nos outros jogos do dia, Watford e Bournemouth conquistaram vitórias por 2 a 0 contra Brighton e Cardiff, respectivamente. No dérbi londrino, o Fulham perdeu para o Crystal Palace em casa pelo mesmo placar.

No domingo, Arsenal e Manchester City fazem o duelo de maior peso na primeira rodada da Premier League, enquanto o Liverpool estreia contra o West Ham.

-- Programação e resultados da 1ª rodada do Campeonato Inglês

- Sexta-feira:

Manchester United - Leicester 2 - 1

- Sábado:

Newcastle - Tottenham 1 - 2

Fulham - Crystal Palace 0 - 2

Huddersfield Town - Chelsea 0 - 3

Watford - Brighton and Hove Alb 2 - 0

AFC Bournemouth - Cardiff City 2 - 0

Wolverhampton - Everton 2 - 2

- Domingo:

(09h30) Liverpool - West Ham

Southampton - Burnley

(12h00) Arsenal - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Chelsea 3 1 1 0 0 3 0 3

2. AFC Bournemouth 3 1 1 0 0 2 0 2

. Crystal Palace 3 1 1 0 0 2 0 2

. Watford 3 1 1 0 0 2 0 2

5. Manchester United 3 1 1 0 0 2 1 1

. Tottenham 3 1 1 0 0 2 1 1

7. Everton 1 1 0 1 0 2 2 0

. Wolverhampton 1 1 0 1 0 2 2 0

9. Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0

. Burnley 0 0 0 0 0 0 0 0

. Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0

. Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0

. Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0

. West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Leicester 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Newcastle 0 1 0 0 1 1 2 -1

17. Brighton and Hove Alb 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Cardiff City 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Fulham 0 1 0 0 1 0 2 -2

20. Huddersfield Town 0 1 0 0 1 0 3 -3

bds/iga/pm/fa