Tsitsipas salva match points, elimina Zverev e encara Anderson na semi em Toronto

Surpresa da temporada e sensação do Masters 1000 de Toronto, o jovem grego Stefanos Tsitsipas fez mais uma vítima nesta sexta-feira. Desta vez, ele despachou o alemão Alexander Zverev, segundo cabeça de chave e atual campeão, de virada, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (13/11) e 6/4, em 2h27min.

Tsitsipas, que completará 20 anos no domingo, chegou a salvar dois match points no segundo set para seguir vivo no jogo e cravar a virada na parcial seguinte. Atual 27ª do ranking, o grego começou mal o jogo ao sofrer três quebras de saque no set inicial e faturar apenas uma.

No segundo set, porém, ele iniciou a reação e equilibrou o duelo. Cada tenista faturou uma quebra de saque e a parcial foi decidida num disputado tie-break. Zverev chegou a ter dois match points, mas abusou dos erros. Ao mesmo tempo, Tsitsipas desperdiçou seguidos set points em razão de falhas. Mas, após certo sofrimento, obteve o triunfo para forçar a disputar da última parcial.

No terceiro set, o grego foi muito exigido em seu serviço e precisou salvar oito break points. Acabou sofrendo uma quebra. No entanto, obteve duas justamente nas duas únicas oportunidades cedidas pelo rival alemão e conseguiu confirmar a virada no placar e a vaga nas semifinais.

Com o resultado, Tsitsipas já garantiu uma boa subida no ranking. Ele deve aparecer na 18ª colocação na atualização da segunda-feira. Já Zverev perderá uma posição na lista por não defender os pontos do título. Ele vai cair do terceiro para o quarto posto, cedendo lugar ao argentino Juan Martín del Potro, que vai registrar sua melhor posição da carreira.

Na semifinal, no sábado, o tenista da Grécia vai duelar com o sul-africano Kevin Anderson, vice-campeão de Wimbledon. Quinto cabeça de chave, Anderson bateu o búlgaro Grigor Dimitrov por duplo 6/2. O sul-africano disparou 12 aces e não teve o serviço ameaçado em nenhum momento da partida.

Tsitsipas e Anderson vão se enfrentar no circuito pela segunda vez. Na primeira, o grego levou a melhor ainda neste ano, no saibro.

Os outros dois semifinalistas serão conhecidos na noite desta sexta. O espanhol Rafael Nadal vai encarar o croata Marin Cilic, enquanto o russo Karen Khachanov terá pela frente o holandês Robin Haase.