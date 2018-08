Payet marca dois em goleada do Olympique na abertura da Ligue 1

O Olympique de Marselha goleou o Toulouse por 4 a 0, nesta sexta-feira, em partida que abriu a Ligue 1 2018-19 e teve o primeiro uso da vídeo-arbitragem (VAR) na história do Campeonato Francês.

O recurso utilizado na Copa do Mundo foi usado para conceder pênalti ao time da casa, convertido pelo capitão Dimitri Payet aos 45 minutos do primeiro tempo.

O jogador, que ficou de fora da conquista do bicampeonato mundial por conta de lesão, fez seu segundo gol na volta do intervalo, aos 17 minutos.

Valere Germain e Florent Thauvin, aos 44 e 47 minutos, respectivamente, deram números finais à goleada.

"Foi uma noite perfeita, apesar de que sempre dá para ser melhor. Quatro gols e sem sofrer, todos marcados por atacantes. É muito bom, estádio cheio. É uma grande estreia", indicou o técnico Rudi Garcia.

O público no estádio Velodrome também homenageou os campeões mundiais Adil Rami, Steve Mandanda e Thauvin. O trio apresentou o troféu mais cobiçado do futebol aos torcedores antes do apito inicial.

"Foi uma bonita noite. Estava impaciente para entrar em campo, sabia que iria marcar. A Copa do Mundo te dá asas, força, confiança, um pouco de tudo. Todos os franceses nos apoiaram durante o torneio e os representamos com orgulho", disse Thauvin, que iniciou o jogo no banco de reservas.

-- Programação e resultados da 1ª rodada do Campeonato francês

- Sexta-feira:

Olympique de Marselha - Toulouse 4 - 0

- Sábado:

(12h00) Nantes - Monaco

(15h00) Saint-Etienne - Guingamp

Angers - Nîmes

Lille - Rennes

Montpellier - Dijon

Nice - Reims

- Domingo:

(10h00) Lyon - Amiens

(12h00) Bordeaux - Strasbourg

(16h00) PSG - Caen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Olympique de Marselha 3 1 1 0 0 4 0 4

2. Amiens 0 0 0 0 0 0 0 0

. Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0

. Saint-Etienne 0 0 0 0 0 0 0 0

. Dijon 0 0 0 0 0 0 0 0

. Guingamp 0 0 0 0 0 0 0 0

. Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0

. Bordeaux 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lille 0 0 0 0 0 0 0 0

. Montpellier 0 0 0 0 0 0 0 0

. Nice 0 0 0 0 0 0 0 0

. Nîmes 0 0 0 0 0 0 0 0

. Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0

. PSG 0 0 0 0 0 0 0 0

. Strasbourg 0 0 0 0 0 0 0 0

. Angers 0 0 0 0 0 0 0 0

. Caen 0 0 0 0 0 0 0 0

. Reims 0 0 0 0 0 0 0 0

. Rennes 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Toulouse 0 1 0 0 1 0 4 -4

