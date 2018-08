Manchester United abre Premier League com triunfo sobre Leicester

O Manchester United abriu a Premier League 2018-19 com vitória por 2 a 1 sobre o Leicester, nesta sexta-feira, em um jogo que contou com gol do francês Paul Pogba.

Capitão do United e com duas estrelas desenhadas em seu penteado para exibir sua condição de campeão da Copa do Mundo, Pogba pediu para cobrar pênalti ao chileno Alexis Sánchez, aos 3 minutos do primeiro tempo.

O meia bateu bem e não falhou diante do goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel, outra das sensações do mundial russo.

Na reta final, o United abriu 2 a 0 com gol do lateral Luke Shaw aos 38 minutos da segunda etapa, aproveitando assistência do espanhol Juan Mata.

Nos acréscimos, o atacante Jamie Vardy cabeceou para dar emoções nos minutos finais ao diminuir a vantagem dos Diabos Vermelhos, aos 47.

Depois de várias semanas em que a imprensa indicava uma possível saída de Pogba com rumo ao Barcelona, o técnico José Mourinho entregou a faixa de capitão ao francês.

"Foi um monstro, pensamos que poderia jogar 60 minutos e jogou 80. Esteve fantástico, sua contribuição foi enorme, mas o combustível começou a desaparecer e tivemos problemas", disse o treinador português sobre Pogba.

"Tínhamos que estrear na Premier League com vitória e fizemos isso. Não joguei na pré-temporada, mas jogamos muito bem. A atuação foi muito boa, mas queremos melhorar. Ganhar a Copa do Mundo é passado. Amo os desafios, quero progredir e ganhar mais troféus", disse o francês.

-- Programação e resultados da 1ª rodada do Campeonato Inglês

- Sexta-feira:

Manchester United - Leicester 2 - 1

- Sábado:

(08h30) Newcastle - Tottenham

(11h00) Fulham - Crystal Palace

Huddersfield Town - Chelsea

Watford - Brighton and Hove Alb

AFC Bournemouth - Cardiff City

(13h30) Wolverhampton - Everton

- Domingo:

(09h30) Liverpool - West Ham

Southampton - Burnley

(12h00) Arsenal - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester United 3 1 1 0 0 2 1 1

2. Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0

. AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0

. Brighton and Hove Alb 0 0 0 0 0 0 0 0

. Burnley 0 0 0 0 0 0 0 0

. Cardiff City 0 0 0 0 0 0 0 0

. Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0

. Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0

. Everton 0 0 0 0 0 0 0 0

. Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0

. Huddersfield Town 0 0 0 0 0 0 0 0

. Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0

. Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0

. Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0

. Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0

. Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0

. Watford 0 0 0 0 0 0 0 0

. West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0

. Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Leicester 0 1 0 0 1 1 2 -1

