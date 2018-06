Vinicius Jr e Vizeu comentam sobre possível despedida do Maracanã

Em clima de despedidas no Maracanã, o Flamengo chegou à quinta vitória consecutiva. E a vítima da vez foi o Paraná. O time foi superior do início ao fim da partida e agora soma 26 pontos abrindo seis de vantagem para o segundo na tabela. Após a partida, Vinicius Jr e Vizeu, que podem ter feito o último jogo com a camisa rubro-negra no Maraca, falaram sobre esse momento único em suas carreiras.

“É o dia mais feliz da minha vida, com 17 anos ter o nome gritado pela torcida para eu ficar aqui no Flamengo. Eu nunca escondi de ninguém que eu sou flamenguista desde pequeno e hoje bateu um pouco de alegria e tristeza, porque pode ser meu último jogo aqui no Maracanã com a camisa do Flamengo”, declarou Vinicius Jr.

“Eu e Vinicius somos crias do Flamengo, estamos desde pequenos aqui nessa casa maravilhosa. Eu estou muito feliz por ele, por ter esse privilégio de sair com as portas abertas assim como estou saindo. É a nossa casa. Eu tenho certeza que será uma até breve para mim e para ele”, acrescentou Vizeu.

Vinicius Jr foi para a galera ao fim do jogo

Após todos os jogadores terem ido para o vestiário, Vinicius Jr fez questão de se despedir da torcida, que mais uma vez lotou o estádio. Vini jogou a camisa para a galera, tirou selfie com torcedores e chorou.

“Foi um momento muito marcante. A torcida sempre me acolheu desde a base e desde o meu primeiro jogo aqui no Maracanã. Ela sempre me ajudou e eu faço parte dela também. Eu saio daqui muito feliz, mas em breve eu vou voltar. Eu devo muito ao Flamengo” desabafou o jovem atacante.

Os Garotos do Ninho vão deixar saudades. O que dizer do momento de Vizeu? Nos últimos dois jogos, ele saiu do banco para dar números finais às partidas. Hoje não foi diferente, aos 21 minutos do segundo tempo ele fechou o placar em 2 a 0.

“Sem dúvidas o meu sonho era entrar, fazer o gol e ajudar o Flamengo a sair com os três pontos. Fui feliz mais uma vez em marcar e não sei nem o que dizer, é um momento de muita felicidade. Minha família vem me apoiando, as lesões me incomodaram um pouco, mas nunca passou na minha cabeça que eu não poderia voltar a fazer gols como sempre fiz”, disse o camisa 47, que está de partida para o futebol italiano.

O próximo confronto do Flamengo será contra o Palmeiras na Arena Palmeiras, quarta-feira (13), às 21h. Esta é a última partida do time antes da pausa para a Copa do Mundo da Rússia.

Com site oficial do Flamengo