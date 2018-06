Ronaldo e Robbie Williams estarão na cerimônia de abertura da Copa

O cantor britânico Robbie Williams vai se apresentar na cerimônia de abertura da Copa do Mundo da Rússia-2018, na quinta-feira em Moscou, evento que também contará com a presença do ex-jogador brasileiro Ronaldo.

Williams, ex-integrante do grupo Take That e fanático por futebol, disse que este é um "sonho de infância".

"Fiz muitas coisas em minha carreira e estar na abertura do Mundial da Fifa diante de 80.000 torcedores no estádio e milhões em todo o mundo é um sonho de infância que vira realidade", afirmou em um comunicado.

Robbie Williams lançou em 2016 o single "Party Like a Russian" (Festeje como um Russo), que recebeu críticas na Rússia por promover estereótipos sobre o país.

A soprano russa Aida Garifullina representará o país sede na cerimônia de abertura, de acordo com a Fifa.

O ídolo brasileiro Ronaldo também teve a presença confirmada na cerimônia, que acontecerá 30 minutos antes da partida de abertura da Copa do Mundo, entre Rússia e Arábia Saudita, programada para quinta-feira às 18h00 locais (12h00 de Brasília).

"A partida de abertura sempre é muito simbólica. É quando você percebe o grande momento pelo qual, jogador ou torcedor, espera há quatro anos e que finalmente chegou", comentou Ronaldo, campeão mundial em 1994 e 2002.

"É um momento emotivo também para os anfitriões. Depois de tanto trabalho, de repente todo o mundo está na sua casa para celebrar o amor pelo futebol. Senti isso no Brasil há quatro anos e agora estou feliz por poder compartilhar este entusiasmo com os russos", completou.

