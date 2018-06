Patrick Vieira assume comando do Nice

O ex-meia da seleção francesa, Patrick Vieira, vai suceder Lucien Favre no cargo de técnico do Nice, segundo anúncio da equipe nesta segunda-feira.

Campeão do Mundo e da Europa com a França, em 1998 e 2000, Viera deixou o New York City FC para assinar contrato por três temporadas, detalharam fontes próximas à negociação.

Formado em Cannes, Vieira teve passagens por Milan, Arsenal, Juventus e Inter de Milão antes de se aposentar em 2011 com a camisa do Manchester City.