Halep mantém ponta e Stephens é a nova 4ª do ranking; Bia deixa Top 100

A romena Simona Halep segue na liderança do ranking da WTA, após levantar seu primeiro troféu de Grand Slam, em Roland Garros, no sábado. O título fez a atual número 1 do mundo aumentar a vantagem na ponta, com mais de mil pontos de frente sobre a dinamarquesa Caroline Wozniacki.

Halep iniciou sua campanha vitoriosa no saibro de Paris a 335 pontos de distância da vice-líder. Após o troféu, a vantagem subiu para 1.225, o que deve dar folga à líder do ranking nas próximas semanas, ao menos até o início de Wimbledon, no início do próximo mês.

Apesar da queda nas oitavas de final, Wozniacki sustentou a segunda colocação, agora sob ameaça da espanhola Garbiñe Muguruza. Semifinalista em Paris, a tenista da Espanha reduziu a diferença entre as duas para apenas 195 pontos.

A maior novidade no ranking foi a ascensão da norte-americana Sloane Stephens. A vice-campeão de Roland Garros subiu seis posições e figura agora na quarta colocação, sua melhor posição da carreira. Ela desbancou, no caminho, a ucraniana Elina Svitolina, que caiu para o quinto posto.

A francesa Caroline Garcia também galgou uma colocação no Top 10 e agora é a sexta colocação. Como consequência, a checa Karolina Pliskova caiu para o sétimo lugar. A checa Petra Kvitova e a norte-americana Venus Williams mantiveram a oitava e a nona colocações. A lista das 10 melhores é completada pela norte-americana Madison Keys, que ganhou três posições ao chegar à semifinal em Roland Garros.

Entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia deixou o Top 100 do ranking nesta segunda, ao cair nove posições. Ela é agora a 102ª colocada da lista da WTA. Bia foi submetida a uma cirurgia para curar uma hérnia de disco lombar, há cerca de duas semanas. Sua previsão de retorno é para o US Open, no fim de agosto.

Por isso, a número 1 do País deve perder muitas posições ainda nas próximas semanas. Enquanto isso, tenistas mais jovens do Brasil seguem crescendo no ranking, apesar da distância para o Top 200. Nathaly Kurata galgou 29 colocações, para o 433º lugar. E Thaísa Pedretti subiu 14 pontos, para o 490º.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1.º - Simona Halep (ROM), 7.970 pontos

2.º - Caroline Wozniacki (DIN), 6.745

3.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 6.550

4.º - Sloane Stephens (EUA), 5.463

5.º - Elina Svitolina (UCR), 5.205

6.º - Caroline Garcia (FRA), 4.970

7.º - Karolina Pliskova (RCH), 4.685

8.º - Petra Kvitova (RCH), 4.610

9.º - Venus Williams (EUA), 3.971

10.º - Madison Keys (EUA), 3.536

11.º - Angelique Kerber (ALE), 3.460

12.º - Jelena Ostapenko (LET), 3.392

13.º - Julia Görges (ALE), 3.210

14.º - Daria Kasatkina (RUS), 3.125

15.º - Elise Mertens (BEL), 2.635

16.º - CoCo Vandeweghe (EUA), 2.593

17.º - Ashleigh Barty (AUS), 2.420

18.º - Naomi Osaka (JAP), 2.270

19.º - Magdalena Rybarikova (ESL), 2.200

20.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.105

102.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 638

433.º - Nathaly Kurata (BRA), 83

490.º - Thaísa Pedretti (BRA), 69

516.º - Laura Pigossi (BRA), 63