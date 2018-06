França treina na Rússia pela primeira vez de olho na Austrália

Uma das favoritas ao título da Copa do Mundo, a França realizou nesta segunda-feira o primeiro treino na Rússia, pensando na estreia de sábado contra a Austrália.

"Chegar à Rússia, país da competição, não muda fundamentalmente as atitudes. Mas os jogadores estão conscientes de que estamos na semana do primeiro jogo, que é muito importante", destacou o técnico Didier Deschamps no primeiro encontro com a imprensa no país sede.

Deschamps anunciou a ausência de Djibril Sidibé e Samuel Umtiti no treino para realizarem "trabalho diferenciado", mas não deu mais explicações. Já o atacante Olivier Giroud, que abriu o supercílio no amistoso contra o Estados Unidos (1-1), participou das práticas.

"Sua cabeça está boa. Tem seis pontos de sutura, então evidentemente não vai poder tocar com a cabeça nas próximas 48 horas, por precaução", explicou.

"Não falta qualidade para Olivier. Marca muito, seus gols, bonitos ou não, continuam sendo gols. É um finalizador de jogadas, um artilheiro com perfil diferente", falou Deschamps sobre o atacante.

A França estreia na Copa da Rússia contra a Austrália, no sábado, em jogo válido pelo grupo C. Depois, enfrenta Peru (21 de junho) e Dinamarca (26).

ybl-adc/cd/dr/psr/fa