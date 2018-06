Desmentem denúncia de abuso sexual contra Sampaoli

Uma denúncia divulgada pelas redes sociais contra o técnico da seleção da Argentina, Jorge Sampaoli, por suposto abuso sexual, foi negada pelo presidente da Associação de Futebol Argentina (AFA), nesta segunda-feira, coincidindo com desmentida judicial.

"Todos os dias acontece algo para tentar danificar a seleção. Acredito realmente na honestidade do nosso técnico. Se está verificando que estas denúncias que existem são mentira", disse Claudio Tapia em declarações ao canal TyC Sports.

As acusações circularam nas redes sociais no sábado, indicando que Sampaoli teria abusado de uma cozinheira no prédio esportivo da AFA, antes da viagem para a Rússia.

"Isto me incomoda porque existem famílias no meio, filhos, maridos, esposas. E não se pensa nisso quando começam a circular esse tipo de coisa", criticou o dirigente.

Um comunicado judicial destacou que a procuradora María González, especializada em delitos sexuais e gestão de pessoas, informou que "até o momento não existe denúncia" sobre este rumor.

"A informação da procuradora foi ratificada pelo juiz de garantias Horacio Rich", disse em declaração oficial Fernando Arrubia, chefe do departamento policial de Almirante Brown, distrito responsável pelo local onde está instalada a AFA.

Tapia acrescentou que "precisamos começar a viver a Copa do Mundo e deixar de lado estas coisas que não existem".

Sampaoli se manteve em silêncio, mas a imprensa local citou fontes da comissão técnica para afirmar que a primeira reação do técnico foi dizer que a denúncia "é um disparate".

