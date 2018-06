Conmebol confirma que final única da Libertadores de 2019 ocorrerá em um sábado

A primeira final em jogo único da Copa Libertadores da América já tem data para ocorrer: 23 de novembro de 2019, um sábado. A decisão foi tomada pela Conmebol nesta segunda-feira em uma reunião que contou com a presença de dez presidentes de federações nacionais em Moscou, onde a Copa do Mundo será aberta na próxima quinta com o confronto entre Rússia e Arábia Saudita.

Ainda que a data tenho sido definida, a concorrência agora é para estabelecer onde a partida será jogada. Inicialmente, Lima havia se apresentado como candidata a sediar o confronto, justificando estar relativamente no centro do continente. Mas outros locais indicaram que poderão ser postulantes a abrigar o evento. Um deles seria Santiago, ainda que dirigentes ouvidos pela reportagem do Estado admitam que o plano é de que a decisão sobre a primeira sede seja acima de tudo política e comercial.

No Brasil, não se descarta que o Rio, com o Maracanã, ou mesmo a cidade de Porto Alegre, que conta com o Beira-Rio e a Arena Grêmio como duas boas opções de estádios, apresentem as suas propostas.

Quando o assunto começou a ser debatido, ainda em 2016, uma das possibilidades inicialmente cogitadas era de que o jogo pudesse ocorrer até mesmo em Miami, nos Estados Unidos. Mas a ideia foi abandonada para privilegiar uma cidade de uma das federações envolvidas na Libertadores.

Ao realizar uma decisão num sábado e num jogo único, os sul-americanos esperam elevar a receita do torneio e a visibilidade da final, inclusive no exterior. A decisão da Libertadores é tradicionalmente realizada com partidas de ida e volta, nas casas dos dois times envolvidos, em confrontos que costumam ocorrer às quartas-feiras.

Em 2017, a Conmebol obteve uma receita de cerca de R$ 500 milhões com a Libertadores. Na Europa, os principais torneios continentais de clubes somam mais de R$ 6 bilhões por ano em receitas.