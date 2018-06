Carvajal não treina e Piqué abandona treino da Espanha

O lateral Dani Carvajal não treinou com a Espanha, nesta segunda-feira, enquanto o zagueiro Gerard Piqué deixou as sessões com dores no joelho.

Carvajal sofreu lesão muscular na final da Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Liverpool (3-1), e tenta se recuperar a tempo da estreia.

"Está cumprindo prazos de maneira correta, não tenho dúvida que vai conseguir. Vamos ver se para o primeiro ou para o segundo jogo, mas vai dar", disse na sexta-feira o técnico Julen Lopetegui.

Ainda assim, a ausência de Carvajal no treino diminui as chances de participar do primeiro jogo contra Portugal. O lateral poderia aparecer em campo no dia 20, contra o Irã.

Os demais jogadores se exercitaram com normalidade, apesar de Gerard Piqué deixar o treino com incômodos no joelho esquerdo. O zagueiro pareceu pisar errado e colocou a mão no local.

O meia David Silva também o acompanhou, enquanto os companheiros continuaram treinando.

A assessoria de imprensa da "Roja" indicou que Piqué não tem problemas e que os jogadores estavam autorizados a deixar o treino individualmente a partir de certo momento.