Algumas curiosidades sobre os jogadores do Mundial Rússia-2018

Quem é o jogador mais alto do Mundial-2018? E o mais pesado? Quais foram os convocados de última hora? Que jogadores poderiam festejar o aniversário na final em Moscou? Confira algumas das curiosidades das listas de 23 convocados de cada seleção para esta Copa:

- Convocação de último minuto -

Sua presença na Rússia será possível em detrimento de um companheiro. O promissor atacante dinamarquês do Ajax de Amsterdã, Kasper Dolberg, foi convocado de emergência depois da baixa por lesão de seu compatriota Nick Bendtner. O mesmo acontece com o polonês Jan Bednarek, que terá a árdua missão de superar a lembrança do zagueiro Kamil Glik, também uma baixa de último minuto.

Outros talvez nem imaginassem, há alguns anos, que disputariam o Mundial. Adil Rami, ex-funcionário da prefeitura de Fréjus, Thomas Meunier, ou Nick Pope. O belga trabalhava como carteiro e depois para uma empresa de automóveis, enquanto o terceiro goleiro da Inglaterra entregava leite até muito recentemente.

- Mini, maxi -

O marroquino Mbark Boussoufa, o japonês Takashi Inui e o mexicano Jaiver Aquino, com 59 quilos cada um, compartilham o cinturão do peso pena do Mundial-2018. São 40 quilos a menos do que o panamenho Román Torres, zagueiro com 99 quilos distribuídos em 1,88 metro, segundo as fichas técnicas publicadas pela Fifa. A média de peso do torneio é de 77,1 quilos.

Um jornalista russo disse a Torres que ele era o "mais gordo" do campeonato, mas o defesa reagiu, levantando sua camiseta e mostrando um abdômen escultural. Aparentemente, a massa muscular faz a diferença.

Entre os menores, há três jogadores com 1,65m, os mais baixos do torneio: o suíço Xerdan Shaqiri, o saudita Yahia Aslshehri e o panamenho Alberto Quintero, que têm 5 centímetros a menos que Lionel Messi (1,70m). Entre os mais altos, todos os olhares se voltam para os goleiros. O mais alto é o croata Lover Kalinic (2,01 m). O outro jogador que supera a barreira dos 2 metros é o defesa dinamarquês do Borussia Monchengladbach Jannik Vestergaard. A altura média do Mundial é 1,82m.

- Como se diz 'parabéns pra você' em russo? -

Há dois jogadores que poderiam festejar o aniversário no dia da final, em 15 de julho: o japonês Yoshinori Muto e o brasileiro Danilo.

Ao todo, 65 jogadores fazem aniversário entre 14 de junho e 15 de julho, quando acontece a Copa. Entre eles, estão três superestrelas: o egípcio Mohamed Salah completará 26 anos em 15 de junho; Lionel Messi, 31 anos, em 24 de junho; e o belga Kevin De Bruyne, 27, em 28 desse mesmo mês. O peruano Andre Carrillo soprará as velinhas no dia da abertura do Mundial.

- Jovens e velhos -

Por apenas 15 dias, a sensação francesa Kylian Mbappé (nascido em 20 de dezembro de 1998) não é o jogador mais jovem da Copa do Mundo. O australiano de origem iraniana Daniel Arzani, do Melbourne City australiano, nascido em 4 de janeiro de 1999, ostenta o título.

No outro extremo do calendário, o mais veterano do torneio é o goleiro egípcio Essam El Hadary, que, aos 45 anos, será o jogador mais velho na história dos Mundiais. Atrás dele, vem o mexicano Rafael Márquez, de 39 anos.

- Não há lugar como a casa da gente -

No caso dos jogadores ingleses, 100% atuam na Premier League. Na sequência, estão a seleção russa, com 21 internacionais jogando na Superliga russa, e a Arábia Saudita, com 20 jogadores de seu campeonato local na lista de 23. Espanha (17) e Alemanha (15) são as outras duas seleções com maioria de jogadores que treinam em casa.

Já no caso sueco, ou senegalês, nenhum estrangeiro joga na liga de seu país. Bélgica (Leander Dendoncker), Islândia (Birkir Saevarsson), Nigéria (Ikechukwu Ezenwa) e Suíça (Michael Lang) têm apenas um homem em seu campeonato nacional.

