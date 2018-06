O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) venceu o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 de ponta a ponta, neste domingo, e roubou a liderança do campeonato mundial do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que terminou em quinto.

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) e o holandês Max Verstappen (Red Bull) completaram o pódio, respectivamente na segunda e terceira colocações.

pel/dif/ma/fa