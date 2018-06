Vettel (Ferrari) vence GP do Canadá e lidera mundial de Fórmula 1

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) venceu o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 de ponta a ponta, neste domingo, e roubou a liderança do campeonato mundial do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que terminou em quinto.

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) e o holandês Max Verstappen (Red Bull) completaram o pódio, respectivamente na segunda e terceira colocações.

Foi a 50ª vitória de Vettel na principal categoria do automobilismo mundial. O alemão voltou a assumir a primeira colocação do mundial de pilotos com 121 pontos, um a mais que o britânico.

Depois de largar na quarta colocação, Hamilton foi ultrapassado pelo australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) e não recuperou sua colocação. O finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari) terminou em sexto, na frente do espanhol Carlo Sainz Jr e do francês Esteban Ocon, ambos da Force India.

O espanhol Fernando Alonso (McLaren), que vai disputar as 24 horas de Le Mans na semana que vem, se viu obrigado a abandonar a corrida após perda de potência na volta 42. Era o 300º GP da carreira do piloto.

O próximo GP de Fórmula 1 será na França, no circuito de Le Castellet, dia 24 de junho.

