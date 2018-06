No Maracanã, Flamengo vence o Paraná e garante a liderança até o final da Copa

O Flamengo, a cada rodada, vem conseguindo aumentar a sua vantagem na liderança no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, conseguiu o feito ao conquistar o seu quinto triunfo seguido com a vitória sobre o Paraná por 2 a 0, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 11.ª rodada. O jogo pode ter sido o último do atacante Vinicius Junior diante dos torcedores.

Agora, o time rubro-negro lidera a competição com 26 pontos, seis a mais que o Atlético Mineiro, novo vice-líder, e permanecerá na ponta durante a pausa para a Copa do Mundo, já que resta apenas mais uma partida antes do começo da disputa do Mundial na Rússia. O Paraná, por outro lado, tem nove pontos e é o 19.º e penúltimo colocado, à frente apenas do Ceará.

Talismã da torcida rubro-negra, Felipe Vizeu mais uma vez deixou a sua marca. Após ver Diego abrir o placar em cobrança de falta, ele se despediu do Maracanã - está vendido à Udinese, da Itália, e deve fazer o seu último jogo pelo Flamengo contra o Palmeiras - com o gol que selou a vitória. Foi o terceiro dele nos últimos três jogos, sempre entrando no segundo tempo, na vaga de Henrique Dourado, novamente vaiado neste domingo.

Desfalcado de Lucas Paquetá, suspenso, mas com o retorno de Diego ao meio de campo, o Flamengo não precisou fazer uma grande partida para conquistar outra vitória na competição. Diante de um Paraná armado para se defender, o time carioca criou poucas chances de gol, mas mostrou a sorte necessária a um postulante ao título.

O sortudo foi Diego, que contou com o desvio na barreira em cobrança de falta para abrir o placar aos 20 minutos. A zaga, formada pelos jovens Thuler e Léo Duarte, crias da Gávea, foi segura novamente e segurou o Paraná nas poucas vezes em que o adversário subiu ao ataque.

Na etapa final, brilhou novamente a estrela de Felipe Vizeu. Para a euforia da torcida, ele foi chamado pelo técnico Maurício Barbieri para substituir Henrique Dourado e entrou em campo aos 17 minutos. Aos 20, em seu primeiro toque na bola, completou cruzamento de Willian Arão para o gol e selou o triunfo rubro-negro. Na comemoração, se jogou na galera, que o abraçou calorosamente.

Depois do gol, o Flamengo administrou a vantagem com tranquilidade e o jogo ficou em segundo plano. Nos minutos finais, a torcida roubou a cena de novo e entoou com força "fica, Vinicius", em referência ao atacante que está vendido ao Real Madrid e deve se apresentar ao clube espanhol no próximo mês. Vinicius Junior agradeceu o carinho e, emocionado, tirou foto com os fãs.

Os dois times fazem o último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo, válido pela 12.ª rodada, nesta quarta-feira. Às 19h30, o Paraná recebe o Cruzeiro no estádio Durival Britto, em Curitiba. Já o Flamengo vai a São Paulo para enfrentar o Palmeiras no estádio Allianz Parque, em São Paulo, às 21 horas, no duelo de dois dos times com os maiores investimentos do futebol brasileiro.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 x 0 PARANÁ

FLAMENGO - Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Matheus Thuller e Renê; Cuéllar, Jean Lucas (Willian Arão), Diego (Marlos), Everton Ribeiro e Vinicius Júnior; Henrique Dourado (Felipe Vizeu). Técnico: Maurício Barbieri.

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Júnior, Jesiel (Neris), Rayan e Igor; Torito González, Jhonny Lucas (Carlos Eduardo), Caio Henrique; Léo Itaperuna, Carlos e Silvinho (Thiago Santos). Técnico: Rogério Micale.

GOLS - Diego, aos 20 minutos do primeiro tempo; Felipe Vizeu, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jean Lucas e Felipe Vizeu (Flamengo).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

RENDA - R$ 1.745.965,00.

PÚBLICO - 54.526 pagantes (59.488 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).