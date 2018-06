Nadal vence Thiem e conquista 11º título de Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal, número 1 do mundo, conquistou seu 11º título em Roland Garros neste domingo depois de vencer o austríaco Dominic thiem por 6-4, 6-3 e 6-2 na final do saibro parisiense.

Apesar de sofrer com dores na mão esquerda no terceiro set, Nadal fechou a partida em duas horas e 42 minutos para levantar o 17º troféu de Grand Slam em sua carreira. O espanhol se vingou das derrotas sofridas para Thiem em 2017 e 2018.

Aos 32 anos, Nadal está a apenas três títulos de igualar o recorde de taças de Grand Slam do suíço Roger Federer.

"É algo quase único. Não gostaria de dizer para mim, mas aconteceu, e estou agradecido à vida por isso. Ganhar 11 vezes aqui é muito", se parabenizou Nadal em coletiva de imprensa.

Se Thiem foi seu algoz no Masters 1000 de Roma, em 2017, e no Masters 1000 de Madrid, nesta temporada, na disputa em cinco sets o austríaco não conseguiu ser páreo para Nadal.

O espanhol acumula 86 vitórias e apenas duas derrotas na história do torneio, vencendo todas as 11 finais que disputou. Para Nadal, a vitória sobre o austríaco é "vencer mais um título no torneio mais importante do ano".

"Independentemente do que acontecer, o ano vai ser muito bom. Você praticamente garante o ATP Finals. Tudo se reduz à ilusão que vencer Roland Garros te traz", acrescentou o espanhol.

Thiem deu trabalho para Nadal no primeiro set, respondendo quebras de serviço impostas pelo espanhol. Mas na hora da definição, com 5-4 no placar, "Touro Miúra" mostrou porque é 11 vezes campeão e fechou o set com uma quebra.

No segundo, o tenista espanhol teve menos trabalho e fechou com 6-3. Os dois sets de desvantagem se refletiram no rosto de Thiem, que acabou dominado no terceiro set em 6-2 para perder a final.

O espanhol lembrou o momento de tensão com dores na mão esquerda no terceiro set: "Naquele momentos de tensão, claro que você pensa (em abandonar). Mas não vou te enganar, não teria saído da quadra. Tinha dois sets de vantagem para isso acontecer".

Nadal levantou o troféu cedendo apenas um set em toda competição, para o argentino Diego Schwartzman nas quartas de final. A competição comemorou neste domingo o centenário da desaparição do emblemático aviador que dá nome ao torneio.

-- Resultados de domingo na final do torneio de Roland Garros:

Rafael Nadal (ESP/N.1 do mundo) x Dominic Thiem (AUT/N.8) 6-4, 6-3, 6-2

Duração: 2 horas e 42 minutos

